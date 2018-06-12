DHA DIŞ HABER - Tarihi zirve başladı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 12 Haziran (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında, Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmaya yönelik tarihi zirve Singapur’da az önce başladı. Türkiye saati ile 04.05'te, Kuzey Kore ve ABD bayrakları önünden bir araya gelerek tokalaşan liderler daha sonra görüşmenin yapılacağı alana geçti. Singapur'da Sentosa Adası'nda Capella Hotel'de başlayan görüşme için önce Kim, kısa bir süre sonra da Trump, hotele geldi.
Trump ise tarihi zirveye saatler kala Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Yetkililer ve temsilciler arasındaki görüşmeler hızlı ve iyi gidiyor. Ama sonuçta önemli olan bu değil. Hepimiz kısa bir süre sonra, geçmiştekilerin tersine gerçek bir anlaşma olup olmayacağını göreceğiz" dedi.
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