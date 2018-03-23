HABER

DHA DIŞ HABER - Tillerson: Dürüstlüğünüzü ve insanlık onurunuzu asla yitirmeyin

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Dış İşleri Bakanlığı çalışanlarına veda etti.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 23 Mart (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Dış İşleri Bakanlığı çalışanlarına veda etti. Tillerson, çalışanlara hitaben yaptığı konuşmada, dürüstlük vurgusu yaptı ve "En değerli varlığınız dürüstlük. Bu sizlere sonradan verilmiş bir değer değil, doğuştan gelen bir değer. En değerli varlığınız olan dürüstlüğünüzü ve insanlık onurunuzu asla yitirmeyin" dedi.
Bakanlık çalışanlarının birbirlerine karşı saygılı ve nazik davranmaları gerektiğini de anlatan Tillerson, sözü başkent Washington'a getirerek, "Burası çok kötü niyetli bir kent olabilir ancak siz bunun bir parçası olmak zorunda değilsiniz" diye konuştu. Tillerson'ın bu sözleri çalışanlar tarafından alkışlandı. Konuşmasını "Her nasıl bir kişi olacağımızı, başkalarına nasıl muamele edeceğimizi ve başkalarının bize nasıl muamele edeceğini seçme hakkına sahibiz" diyerek bitiren Tillerson, daha sonra bakanlık çalışanları ile tokalaşarak veda etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Tillerson'un konuşması
-Çalışanlar ile tokalaşması

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi

Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! Tutuklandılar

Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! Tutuklandılar

15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!

15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yandı!

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.