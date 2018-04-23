HABER

DHA DIŞ HABER- Toronto'da yayaların arasına araç daldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 21:53 | Son Güncelleme

Kanada'nın Toronto kentinde bir araç yayaların arasına daldı.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK - 23 Nisan, 2018 (DHA) - Kanada'nın Toronto kentinde bir araç yayaların arasına daldı. Yaya trafiği yoğun olan bir caddede insanların arasına dalan araç, daha sonra olay yerinden kaçtı. Toronto polisi bir süre sonra araç sürücüsünün yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Polis, olayda en az 8 kişin yaralandığını duyurdu.

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Kırmızı bülten çıkarılmıştı, yakalandıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Kırmızı bülten çıkarılmıştı, yakalandı
24 Haziran seçimi öncesi sürpriz aday!24 Haziran seçimi öncesi sürpriz aday!
Ankara'da hareketlilik! Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaretAnkara'da hareketlilik! Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Arda Turan'ın yeni takımı!..

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.