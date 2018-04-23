DHA DIŞ HABER- Toronto'da yayaların arasına araç daldı (2)

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK - 23 Nisan, 2018 (DHA) - Kanada'nın Toronto kentinde bir araç yayaların arasına daldı. Yaya trafiği yoğun olan bir caddede insanların arasına dalan araç, daha sonra olay yerinden kaçtı. Toronto polisi bir süre sonra araç sürücüsünün yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Polis, olayda en az 8 kişin yaralandığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki
İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia
Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!
Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler
Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi
Son dakika: Suudi Arabistan'a yine füze atıldı
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
ABD’de PKK skandalı!
Samsung Galaxy S8'de beklenen güncelleme yayınlandı
İstanbul'da balık-ekmek izdihamı
Okuyucu Yorumları 0 yorum