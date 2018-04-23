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DHA DIŞ HABER - Toronto'da yayaların arasına araç daldı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 23:59 | Son Güncelleme

Kanada'nın Toronto kentinde bir araç yayaların arasına daldı.

9 KİŞİ ÖLDÜ, 16 YARALI VAR

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK - 23 Nisan, 2018 (DHA) - Kanada'nın Toronto kentinde bir araç yayaların arasına daldı. Yaya trafiği yoğun olan bir caddede insanların arasına dalan araç, daha sonra olay yerinden kaçtı. Toronto polisi bir süre sonra araç sürücüsünün yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Polis ilk anda, olayda en az 8 kişin yaralandığını duyurdu. Ancak ilerleyen saatlerde olayın boyutları değişti. 9 kişinin öldüğü, yaralı sayısının ise 16'ya çıktığı bildirildi. Polis, yakalanan sürücünün bilinçli olarak yayaların üstüne aracını sürdüğünü açıkladı.

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