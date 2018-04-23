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DHA DIŞ HABER - TORONTO'DA YAYALARIN ARASINA ARAÇ DALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 21:23 | Son Güncelleme

Kanada'nın Toronto kentinde bir araç yayaların arasına daldı.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK - 23 Nisan, 2018 (DHA) - Kanada'nın Toronto kentinde bir araç yayaların arasına daldı. Yaya trafiği yoğun olan bir caddede insanların arasına dalan araç, daha sonra olay yerinden kaçtı. Polis, olayda en az 8 kişin yaralandığını duyurdu.

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