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DHA DIŞ HABER - TRUMP: BİR DAHA ASLA

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin kapanmasını engellemek için, 1.3 trilyon dolarlık ek bütçe tasarısını imzaladı.

Nafiz ALBAYRAK - 23 Mart, New YORK (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin kapanmasını engellemek için, 1.3 trilyon dolarlık ek bütçe tasarısını imzaladı. Ek bütçe tasarısının içeriğinden mutlu olmadığını söyleyen Trump, "Böyle bir tasarıyı bir daha asla imzalamayacağım" dedi.

ABD federal hükümetinin bu gece yarısı kapanmasının önüne geçen tasarıyı imzalayan Trump, 2 bin 200 sayfalık tasarının içeriğini kimsenin okumadığını, kendisinin de içeriğinden mutlu olmadığını söyledi. Tasarının ABD'nin ulusal güvenliğini sağlayacak öğelerden başka yerlere gereksiz kaynak aktardığını savunan Trump, ulusal güvenlik gereği bütçe tasarısını imzaladığını, ancak bundan sonra bir daha böyle bir tasarıyı asla imzalamayacağını ifade etti. ABD Başkanı olarak kendisinin en öncelikli ve yüksek görevinin ABD'yi güvende tutmak olduğunu belirten Trump, "Saçma bir durumla karşı karşıyayız ancak ordumuzu fonlamak dışında bir seçeneğimiz yok. ABD ordusu dünyadaki tüm ordulardan çok daha üstün olacak" diye konuştu.

Temsilciler Meclisi'nde dün 167'ye karşı 256 oy ile kabul edilen tasarı, ABD Senatosu'nda bu sabah yapılan oylamada da 32'ye karşı 65 oyla kabul edildikten sonra Başkan Trump'ın imzasına sunuldu.

Trump bu sabah paylaştığı bir Twitter mesajında tasarıyı veto etmeyi düşündüğünü duyurmuştu. ABD'ye aileleri ile birlikte yasadışı olarak ABD'ye gelen 800 bin genç göçmeni sınır dışı edilmekten koruyan DAÇA düzenlemesi ile ilgili istediği maddelerin tasarıda yer almamasını eleştiren Trump, ayrıca Meksika sınırına çekmeyi planladığı duvar inşası için yeteri kadar bütçe ayrılmadığını aktarmıştı.

GMRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Trump'ın konuşması

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