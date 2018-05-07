DHA DIŞ HABER - TRUMP, İRAN KARARINI YARIN AÇIKLAYACAK

Nafiz Albayrak / New York, 7 Mayıs (DHA) ABD Başkanı Donald Trump, kendisinden önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2015 yılında İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin kararını yarın açıklayacağını duyurdu. Anlaşmanın ABD'nin çıkarlarına aykırı olduğunu savunduğu ve iptal edilmesini istediği bilinen Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "İran anlaşması ile ilgili kararımı yarın saat 14:00'da, Beyaz Saray'da açıklayacağım" dedi.

