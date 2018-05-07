HABER

DHA DIŞ HABER - TRUMP, İRAN KARARINI YARIN AÇIKLAYACAK

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 22:19 | Son Güncelleme

 ABD Başkanı Donald Trump, kendisinden önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2015 yılında İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin kararını yarın açıklayacağını duyurdu.

Nafiz Albayrak / New York, 7 Mayıs (DHA) ABD Başkanı Donald Trump, kendisinden önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2015 yılında İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin kararını yarın açıklayacağını duyurdu. Anlaşmanın ABD'nin çıkarlarına aykırı olduğunu savunduğu ve iptal edilmesini istediği bilinen Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "İran anlaşması ile ilgili kararımı yarın saat 14:00'da, Beyaz Saray'da açıklayacağım" dedi.

Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!
Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralıAydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralı
Dikkat! Vergi oranları değiştiDikkat! Vergi oranları değişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

Günlerce kulağından şikayet etti! Doktora gidince şok gerçeği öğrendi

Günlerce kulağından şikayet etti! Doktora gidince şok gerçeği öğrendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet, Fransa'daki Kur'an-ı Kerim'i değiştirme tartışmasına tepki gösterdi: Hadsizler

Diyanet, Fransa'daki Kur'an-ı Kerim'i değiştirme tartışmasına tepki gösterdi: Hadsizler

AK Partili vatandaşları tehdit eden Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

AK Partili vatandaşları tehdit eden Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Adana'da pitbullu fuhuş çetesi çökertildi! Aralarında CHP'li başkan da var!

Adana'da pitbullu fuhuş çetesi çökertildi! Aralarında CHP'li başkan da var!

7 Mayıs On Numara sonuçları: Bir kişiye 325 bin lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

7 Mayıs On Numara sonuçları: Bir kişiye 325 bin lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

Hırsızlık ihbarına giden polislere ateş açtılar: 2 polis yaralandı!

Hırsızlık ihbarına giden polislere ateş açtılar: 2 polis yaralandı!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına düello daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına düello daveti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.