DHA DIŞ HABER - TRUMP'IN KARARI ULUSLARARASI YANKI UYANDIRDI

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 8 Mayıs (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan ABD olarak çekildiğiklerini açıklaması dünya çapında yankı uyandırdı. İngiltere, Almanya ve Fransa, Trump'ın kararını üzüntüyle karşıladıklarını duyururken, İran anlaşmaya bağlı kalacaklarını açıkladı.

Trump'ın açıklamasını değerlendiren Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB ülkelerinin İran ile yapılan nükleer anlaşmasına uymayı sürdüreceğini söyledi. Mogherini, "İran nükleer anlaşmasıyla ilgili var olan durum bağlamında, AB kendi çıkarlarına dayanarak davranma hakkını saklı turuyor" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk da, Trump'ın anlaşmadan çekilme kararını duyurmasından sonra yaptığı açıklamada kararı onaylamadıklarını belirtti ve "Trump'ın kararı birleşik bir Avrupa yaklaşımı ile karşılanacak. AB liderleri önümüzdeki hafta Sofya'daki zirvede konuyu ele alacak" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Fransa, Almanya ve İngiltere'nin, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çıkma kararı nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.