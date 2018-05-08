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DHA DIŞ HABER - TRUMP'IN KARARI ULUSLARARASI YANKI UYANDIRDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 23:10 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan ABD olarak çekildiğiklerini açıklaması dünya çapında yankı uyandırdı.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 8 Mayıs (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan ABD olarak çekildiğiklerini açıklaması dünya çapında yankı uyandırdı. İngiltere, Almanya ve Fransa, Trump'ın kararını üzüntüyle karşıladıklarını duyururken, İran anlaşmaya bağlı kalacaklarını açıkladı.

Trump'ın açıklamasını değerlendiren Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB ülkelerinin İran ile yapılan nükleer anlaşmasına uymayı sürdüreceğini söyledi. Mogherini, "İran nükleer anlaşmasıyla ilgili var olan durum bağlamında, AB kendi çıkarlarına dayanarak davranma hakkını saklı turuyor" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk da, Trump'ın anlaşmadan çekilme kararını duyurmasından sonra yaptığı açıklamada kararı onaylamadıklarını belirtti ve "Trump'ın kararı birleşik bir Avrupa yaklaşımı ile karşılanacak. AB liderleri önümüzdeki hafta Sofya'daki zirvede konuyu ele alacak" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Fransa, Almanya ve İngiltere'nin, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çıkma kararı nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile varılan anlaşmadan çıkma kararını İsrail ve Suudi Arabistan ise olumlu karşıladı. İsrail Savunma Bakanlığı, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çıkma kararı ile ile lgili olarak "Tahran'daki rejimin düşmesine yol açacak cesur bir adım" olarak değerlendirdi. Suudi Arabistan, Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çıkma kararını desteklediklerini ve karardan memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Öte yandan Trump yönetimi, anlaşmadan ayrılma kararının ardından İran'a yönelik yaptırımları hemen geçerli olmak üzere yeniden devreye soktuklarını açıkladı. İran ile iş yapan şirketlere bu faaliyetlerini sona erdirmeleri için 3 ile 6 aylık geçiş dönemi olacağı belirtilen ABD Maliye Bakanlığı açıklamasında hangi yaptırımların hangi zaman dilimine girdiği açıklık kazanmadı. Bakanlık, bu dönemlerin sonunda yaptırımların tam ve etkili bir biçimde uygulamaya sokulacağını belirtti.

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