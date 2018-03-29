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DHA DIŞ HABER - Trump'tan, Suriye açıklaması: Çok çok yakın bir zamanda biz çıkıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 23:19 | Son Güncelleme

 ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin çok yakında Suriye'den çıkacağını söyledi.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 29 Mart (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin çok yakında Suriye'den çıkacağını söyledi. Ohio eyaletine bağlı Richfield kentinde yaptığı konuşmada ABD'nin altyapısı, sınır güvenliği, göçmenlik ve uluslararası ilişkileri konularına değinen Trump, "Artık çok şey değişiyor. Şimdi, kendi halkımıza bakmak için ülkemizi yeniden yapılandırma, Amerikalı işçiler için mücadele etme zamanı" dedi.

ABD'nin Suriye ile ilgili pozisyonuna ilişkin beklenmedik bir açıklama da yapan Trump, "Yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz. Biraz da başkaları ilgilensin" dedi. Trump, "Orada bulunmamızın tek nedeni IŞİD'di. Başka bir nedeni yoktu. Bu hedefe büyük ölçüde ulaştık. Bırakalım da başkaları Suriye ile ilgilensin. Çok çok yakın bir zamanda biz çıkıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Trump'ın kürsüdeki konuşması

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