HABER

DHA DIŞ HABER - TRUMP'TAN, SURİYE MESAJLARI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 19:27 | Son Güncelleme

Suriye konusunda üç gün önce paylaştığı mesajında '24 ile 48 saat arasında karar vereceğini' duyuran ABD Başkanı Donald Trump, bugün attığı Twitter mesajında da "Suriye'ye saldırının ne zaman gerçekleşeceğini asla söylemedim.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,12 Nisan (DHA)
Suriye konusunda üç gün önce paylaştığı mesajında '24 ile 48 saat arasında karar vereceğini' duyuran ABD Başkanı Donald Trump, bugün attığı Twitter mesajında da "Suriye'ye saldırının ne zaman gerçekleşeceğini asla söylemedim. Bu çok yakın ya da hiç de yakın olmayan bir zaman olabilir. Her durumda, benim yönetimim altındaki ABD, DEAŞ'tan bölgeyi temizleyerek harika bir iş çıkardı. Nerede ABDY'ye teşekkürümüz?" dedi.

Trump, çarşamba günü de Rusya'nın, Suriye'yi füze saldırılarına karşı savunacağını açıklamasından sonra, Twitter hesabından Suriye'ye karşı askeri müdahale mesajı vererek, "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol, Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız" demişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, dün, Başkan Donald Trump'ın, Suriye'deki kimyasal saldırıdan Rusya ve Suriye'yi sorumlu tuttuğunu belirtmişti. Sanders, Doğu Guta'daki saldırıya nasıl bir yanıt verileceği konusunda henüz kesin bir kararın verilmediğini, tüm seçeneklerin masada olduğunu ve değerlendirildiğini söylemişti.

İYİ Parti'de ittifak muamması!İYİ Parti'de ittifak muamması!
Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da uzun namlulu silahla minareye çıkan adam için Özel Harekat alarm durumuna geçti

Bursa'da uzun namlulu silahla minareye çıkan adam için Özel Harekat alarm durumuna geçti

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Miraç kandili 2018: İl İl İmsak vakti ve sabah namazı saati! Miraç Kandili ne zaman?

Miraç kandili 2018: İl İl İmsak vakti ve sabah namazı saati! Miraç Kandili ne zaman?

Marmaray'da raylara düşen gencin son fotoğrafı ortaya çıktı

Marmaray'da raylara düşen gencin son fotoğrafı ortaya çıktı

Bursa'daki cinayet anı saniye saniye kamerada

Bursa'daki cinayet anı saniye saniye kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.