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DHA DIŞ HABER - UKRAYNA'DA ÖLDÜĞÜ AÇIKLANAN RUS GAZETECİNİN HAYATTA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI: "OLAY MİZANSEN" 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 21:34 | Son Güncelleme

 Ukrayna Devleti'nin dün öldüğünü açıkladığı Rus gazeteci Arkadiy Babçenko'nun, hayatta olduğu ortaya çıktı.

Sonat KEREM, KİEV, 30 Mayıs (DHA) Ukrayna Devleti'nin dün öldüğünü açıkladığı Rus gazeteci Arkadiy Babçenko'nun, hayatta olduğu ortaya çıktı. Babçenko, Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko ile birlikte canlı yayında boy gösterdi. Olayın 'mizansen' olduğu açıklandı. Rus gazeteciye yönelik suikast planlayan kişinin ise Kiev'de gözaltına alındığını iddia belirtildi. Rus gazetecinin, Rusya istihbaratı tarafından öldürülmek istendiğini iddia eden Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Gritsak, düzenlenen bu 'özel oprasyon'la gazetecinin hayatının kurtarıldığını öne sürdü.

Rusya yönetimine karşı muhalif tutumu nedeniyle ülkesini terk ederek 2017 yılında Ukrayna'ya yerleşen Rus gazeteci Arkadiy Babçenko'nun, dün evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Kiev Polisi ve Ukrayna İçişleri Bakanlığı, gazetecinin hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.

Hayatta olduğu anlaşılan Babçenko, Kiev'de, Ukrayna Güvenlik Servisi'nde düzenlenen basın toplantısına katıldı. Ukrayna İstihbarat Servisi SBU'nun Şefi Vasiliy Gritsak ve Ukryana Başsavcısı Yuriy Lutsenko ile beraber kameraların karşısına çıkan Babçenko, olayın mizansen olduğunu, SBU'nun düzenlediği özel operasyona dahil edildiğini söyledi. Gritsak ise Rus gazeteciye yönelik suikast planlayan kişinin Kiev'de gözaltına alındığını iddia etti.

"EŞİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Babçenko, üzüntüye boğulan eşinden, yakınlarından ve yanlış yönlendirilen basın mensuplarından özür diledi.

"RUS İSTİHBARATI SUİKAST PLANLIYORDU"

Rus gazetecinin, Rusya istihbaratı tarafından öldürülmek istendiğini iddia eden Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Gritsak, düzenlenen bu 'özel oprasyon'la Babçenko'ya yönelik suikast girişiminin ortaya çıkarıldığını ve gazetecinin hayatının kurtarıldığını öne sürdü.

Kiev polisinden dün yapılan açıklamada, Babçenko'nun eşinin, polisi arayarak cinayeti haber verdiği bildirilmişti. Rus gazetecinin sırtına kurşun isabet ettiği, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Rusya'da iktidar karşıtı görüşleriyle bilinen 1977 doğumlu gazeteci, ülkesinde tehditler aldığını iddia ederek 2017 yılında Ukrayna'ya yerleşti. Bir dönem Rusya'da Moskovskiy Komsomolets gazetesinin, NTV kanalının ve Birinci Kanal'ın muhabirliklerini de yapan Babçenko, son dönemde Ukrayna'da Kırım Tatar televizyonu ATR'de çalışıyor.

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