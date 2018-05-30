Sonat KEREM, KİEV, 30 Mayıs (DHA) Ukrayna Devleti'nin dün öldüğünü açıkladığı Rus gazeteci Arkadiy Babçenko'nun, hayatta olduğu ortaya çıktı. Babçenko, Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko ile birlikte canlı yayında boy gösterdi. Olayın 'mizansen' olduğu açıklandı. Rus gazeteciye yönelik suikast planlayan kişinin ise Kiev'de gözaltına alındığını iddia belirtildi. Rus gazetecinin, Rusya istihbaratı tarafından öldürülmek istendiğini iddia eden Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Gritsak, düzenlenen bu 'özel oprasyon'la gazetecinin hayatının kurtarıldığını öne sürdü.

Rusya yönetimine karşı muhalif tutumu nedeniyle ülkesini terk ederek 2017 yılında Ukrayna'ya yerleşen Rus gazeteci Arkadiy Babçenko'nun, dün evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Kiev Polisi ve Ukrayna İçişleri Bakanlığı, gazetecinin hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.

Hayatta olduğu anlaşılan Babçenko, Kiev'de, Ukrayna Güvenlik Servisi'nde düzenlenen basın toplantısına katıldı. Ukrayna İstihbarat Servisi SBU'nun Şefi Vasiliy Gritsak ve Ukryana Başsavcısı Yuriy Lutsenko ile beraber kameraların karşısına çıkan Babçenko, olayın mizansen olduğunu, SBU'nun düzenlediği özel operasyona dahil edildiğini söyledi. Gritsak ise Rus gazeteciye yönelik suikast planlayan kişinin Kiev'de gözaltına alındığını iddia etti.