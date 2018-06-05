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DHA DIŞ HABER - ÜNLÜ MODACI, NEW YORK'TAKİ EVİNDE İNTİHAR ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 21:08 | Son Güncelleme

 - Amerikalı ünlü moda tasarımcısı Kate Spade, New York'taki evinde kendisini asarak intihar etti.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 5 Haziran (DHA) - Amerikalı ünlü moda tasarımcısı Kate Spade, New York'taki evinde kendisini asarak intihar etti. Asıl adı Katherine Noel Brosnahan olan ancak moda dünyasında yarattığı Kate Spade markasıyla tanınan modacının cansız bedeni, Park Avenue üzerindeki evinde, bir temizlikçi tarafından bulundu. Bir başörtüsü ile tavana asılı olarak bulunan 55 yaşındaki Kate Spade; tasarladığı çanta, mücevher, parfüm, ayakkabı ve giysilerle adını duyurmuştu.

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