DHA DIŞ HABER - YOĞUN SICAKLARDAN SONRA GELEN YAĞMUR LONDRA'YI RAHATLATTI 

Celal Sönmez / Londra, 27 Temmuz (DHA) - Londra'da son günlerde etkili olan yoğun sıcaklar sonrasında bir kaç dakika boyunca yağan yağmurun başlamasıyla, düne kadar kadar dolu olan kafelerin çoğu boşaldı.

Sıcakların henüz bitmediği ileri sürülürken, Londra halkı yağmur yağarken yürüyüş yapmayı tercih etti.

Görüntü Dökümü

- Londra halkı yağan yağmur esnasında yürüyüş yapıyor.

