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DHA DIŞ HABER - Youtube'un, San Bruno'daki merkezinde duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 01:14 | Son Güncelleme

Sosyal paylaşım sitesi Youtube'un, California eyaletine bağlı San Bruno kentindeki merkezinde duyulan silah sesleri sonrası olayın bir saldırı olduğu anlaşıldı.

SALDIRIYI DÜZENLEYEN KADIN İNTİHAR ETTİ

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 3 Nisan (DHA) - Sosyal paylaşım sitesi Youtube'un, California eyaletine bağlı San Bruno kentindeki merkezinde duyulan silah sesleri sonrası olayın bir saldırı olduğu anlaşıldı. Silahlı saldırıyı düzenleyen kadının intihar ettiği belirtildi. Saldırıda yaralanan 4 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Youtube çalışanları, yaşananları Twitter üzerinden duyurmuşlardı.

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