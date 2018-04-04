DHA DIŞ HABER - Youtube'un, San Bruno'daki merkezinde duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi (2)

SALDIRIYI DÜZENLEYEN KADIN İNTİHAR ETTİ
Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 3 Nisan (DHA) - Sosyal paylaşım sitesi Youtube'un, California eyaletine bağlı San Bruno kentindeki merkezinde duyulan silah sesleri sonrası olayın bir saldırı olduğu anlaşıldı. Silahlı saldırıyı düzenleyen kadının intihar ettiği belirtildi. Saldırıda yaralanan 4 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Youtube çalışanları, yaşananları Twitter üzerinden duyurmuşlardı.
Çiftlik Bank operasyonu! Kıskıvrak yakalandı!
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Eve dönüş vakti
Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık
3 çocuklu yengesine tecavüz etti
Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...
Putin'den kritik S-400 açıklaması!
İlk fotoğraflar geldi
Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi olay yarattı!
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Kılıçdaroğlu'ndan partililere disiplin uyarısı: Gereği yapılacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum