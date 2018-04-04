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DHA DIŞ HABER - YOUTUBE'UN, SAN BRUNO'DAKİ MERKEZİNDE DUYULAN SİLAH SESLERİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 00:01 | Son Güncelleme

Sosyal paylaşım sitesi Youtube'un, California eyaletine bağlı San Bruno kentindeki merkezinde duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 3 Nisan (DHA) - Sosyal paylaşım sitesi Youtube'un, California eyaletine bağlı San Bruno kentindeki merkezinde duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Youtube çalışanları, Twitter üzerinden, silah sesleri duyduklarını aktardı. Polis, halka, aktif bir silahlı saldırı olayının yaşandığı Youtube merkezinden uzak durmaları çağrısı yaptı.

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