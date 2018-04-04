DHA DIŞ HABER - YOUTUBE'UN, SAN BRUNO'DAKİ MERKEZİNDE DUYULAN SİLAH SESLERİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ 

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 3 Nisan (DHA) - Sosyal paylaşım sitesi Youtube'un, California eyaletine bağlı San Bruno kentindeki merkezinde duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Youtube çalışanları, Twitter üzerinden, silah sesleri duyduklarını aktardı. Polis, halka, aktif bir silahlı saldırı olayının yaşandığı Youtube merkezinden uzak durmaları çağrısı yaptı.
Çiftlik Bank operasyonu! Kıskıvrak yakalandı!
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Eve dönüş vakti
Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık
3 çocuklu yengesine tecavüz etti
Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...
Putin'den kritik S-400 açıklaması!
İlk fotoğraflar geldi
Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi olay yarattı!
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Kılıçdaroğlu'ndan partililere disiplin uyarısı: Gereği yapılacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum