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DHA DIŞ HABER- YUNANİSTAN'DA MİRAGE 2000-5 TİPİ SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ, 34 YAŞINDAKİ PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

  YUNANİSTAN'DA Bugün saat 12.15'de Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000-5 tipi tek kişilik savaş uçağı Skiros Adasının 9 deniz mili kuzey doğusunda, şimdiye kadar tespit edilemeyen nedenlerden dolayı denize düştü.

Io CHOKONA / ATİNA, 12 Nisan (DHA)
YUNANİSTAN'DA Bugün saat 12.15'de Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000-5 tipi tek kişilik savaş uçağı Skiros Adasının 9 deniz mili kuzey doğusunda, şimdiye kadar tespit edilemeyen nedenlerden dolayı denize düştü. 34 yaşındaki Yüzbaşı Yiorgos Mpaltadoros hayatını kaybetti. Ailesine ve meslektaşlarına şükran borcunu ve başsağlığı dileklerini ileten Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras “Bugün çok değerli bir pilotumuzu kaybettik. Görev başındayken hayatını kaybetti. Üzüntümüz sonsuzdur" açıklamasını yaptı.

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