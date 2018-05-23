DHA DIŞ HABER - Yunanistan'da saldırıya uğrayan Türk dostu Başkan Butaris'e destek eylemi

Türklere yönelik dostane yaklaşımları ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olumlu görüşleri ile tanınan Yunanistan'ın Selanik Belediye Başkanı Yiannis Butaris, 19 Mayıs günü kentin simgelerinden Beyaz Kule önünde Yunan Parlamentosu'nun 1994 yılında oybirliği ile kabul ettiği sözde '19 Mayıs Pontuslu Rum Soykırımı'nı Anma Günü' törenine katıldı. Tören sırasında, kalabalık bir grup, Selanik Belediye Başkanı Butaris'in daha önce Atatürk ve Türkler ile ilgili olumlu ifadelerini gündeme getirip, "Türk tohumu" diyerek, hakaret ve küfürler etti. Kendisine yöneltilen hakaretlere aldırmayan Butaris tören alanından ayrılmadı. Kısa bir sure sonra fanatik bir grup Butaris'e saldırıp tekme, tokat ve yumruklarla darp etti. Kaldırıldığı hastanede tedavi gören Butaris, daha sonra taburcu edildi.

Belediye Başkanı Butaris'e aşırı sağcıların yaptığı saldırının ardından Selanik'te sosyal medya üzerinden örgütlenen aralarında ırkçılık karşıtı gruplar, bazı sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu yaklaşık 500 kişi, saldırıya tepki görmek için eylem düzenledi. Eylem, Butaris'e saldırının yapıldığı Beyaz Kule önünde yağmur altında gerçekleştirildi. Eylemde, 'Faşizme asla geçit yok, Neonazilerin büroları kapatılsın' yazılı pankart açılıp, ırkçılık karşıtı sloganlar atıldı ve saldırı kınandı. Saldırıya tepki gösterenler yaklaşık 1,5 saat yağmur altında eylemlerini sürdürüp, olaysız şekilde dağıldı.

Selanik polisi, Butaris'e yapılan saldırının ardından geniş çaplı soruşturma başlatarak, kamera görüntülerini incelemeye aldı. İlk etapta Butaris'e saldırıda bulunan ve gözaltına alınan biri 18 yaşından küçük 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. Selanik polisinin, olayla ilgili görüntüleri incelemesini sürdürdüğü ve yeni gözaltıların olabileceği belirtildi.

BUTARİS'İ KURTARAN KADINA YOĞUN İLGİ

Selanik Belediye Başkanı Butaris'i saldıranları engellemeye çalışan ve ellerinden güçlükle kurtaran Selanik Belediyesi Meclis Başkanı Youla Kalipso da eyleme katıldı. Alanda, büyük ilgi gösterilen Kalipso, ısrarlara rağmen gazetecilerinden soru almayacağını belirterek, herhangi bir açıklama yapmadı. Tebrikleri kabul eden Kalipso sadece, "Kim olsa aynı şeyi yapardı. Ben de üzerime düşeni yaptım" demekle yetindi.

ÜNLÜ SANATÇIDAN DESTEK

Yunanistan'ın ünlü sinema sanatçılarından Akis Sakellariou da eyleme katılarak, Butaris'e yapılan saldırıya tepki gösterdi. Çocukluğunun Selanik'te Türklerin yaşadığı mahallede geçtiğini söyleyen Sakelariou, "Bu bölgede yaşadım, çok iyi zamanlarım buralarda geçti ve çok güzel günler geçirdim. Unutmuyorum asla, biraz daha yukarıda benim evimin biraz daha yukarısındaki (Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi kast ediyor) o evi ve yaşadığım dostluğu, sıcaklığı unutmuyorum. Bunlar benim düşüncelerim, inanıyorum ve biliyorum ki, herkes benim gibi düşünüyor. Benim içimden gelenler böyle" dedi.