DHA DIŞ HABER- YUNANİSTAN'DA TEK MOTORLU UÇAK DÜŞTÜ, İKİ ÖLÜ

Io CHOKONA / ATİNA - 21 Nisan, 2018 (DHA) Yunanistan'ın Fokida bölgesinde bugün öğleden sonra tek motorlu küçük bir uçak şimdiye kadar tespit edilemeyen nedenlerden dolayı düştü. Uçakta bulunan iki kişiden biri enkazdan ölü, diğeri yaralı olarak çıkarıldı. Ağır yaralı olan kişi hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Nafpaktos-İtea çevre yolunun üstünden geçen uçak şans eseri evlere ya da arabaların üzerine düşmedi.