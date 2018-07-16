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DHA DIŞ - TÜRKİYE'NİN MİLLİ UÇAĞI 'HÜRJET' LONDRA'DA SERGİLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 21:31 | Son Güncelleme

İngiltere'de düzenlenen ve dünyanın en önemli havacılık etkinliklerinden olan Farnborough Airshow'da, Türkiye'nin milli savaş uçağı projelerinden 'Hürjet' sergilendi.  Türkiye'nin milli savaş uçağı projelerinden, jet ve yakın uçuş için tasarlanan 'Hürjet'in birebir yer prototipi, İngiltere'nin başkenti Londra'da boy gösterdi.

Aynur Tattersall / Londra, 16 Temmuz 2018 (DHA) - İngiltere'de düzenlenen ve dünyanın en önemli havacılık etkinliklerinden olan Farnborough Airshow'da, Türkiye'nin milli savaş uçağı projelerinden 'Hürjet' sergilendi.
Türkiye'nin milli savaş uçağı projelerinden, jet ve yakın uçuş için tasarlanan 'Hürjet'in birebir yer prototipi, İngiltere'nin başkenti Londra'da boy gösterdi. 'Hürjet', dünyanın en önemli havacılık etkinliklerinden olan Farnborough Airshow'da yer aldı.
Fuarda, 'Hürjet'le birlikte TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen 'Kanatlı Güdüm Kiti', 'Hassas Güdüm Kiti-82', hava füzeleri 'Gökdoğan' ve 'Bozdoğan' ile birlikte ASELSAN tarafından geliştirilen 'Teber Lazer Güdüm Kiti MK-81', 'MK-82' ve 'L-Umtas'tan oluşan yerli mühimmatlar da yer aldı.
Airshow'da ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla geliştirilen Atak Helikopteri de bir gösteri yaptı. Atak Helikopteri'nin yaptığı gösteri, organizasyona katılan havacılık uzmanları ve askeri yetkililer tarafından büyük ilgiyle izlendi.
'Hürjet'in yer prototipi ,16-22 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'deki Farnborough Airshow'da dijital kamuflajlı olarak sergileniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Uçaklardan görüntüler
- Fuardan detaylar

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