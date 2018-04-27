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DHA İSTANBUL - "2019 TÜRKİYE-RUSYA KARŞILIKLI KÜLTÜR VE TURİZM YILI" ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI YAPILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:32 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA  Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky'nin katılımıyla Türkiye ve Rusya heyetlerinin, 2019'da yapılması planlanan kültür, turizm ve sanat etkinliklerini görüştüğü "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı 2.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky'nin katılımıyla Türkiye ve Rusya heyetlerinin, 2019'da yapılması planlanan kültür, turizm ve sanat etkinliklerini görüştüğü "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı 2. Ortak Çalışma Grubu Toplantısı" Çırağan Sarayı'nda yapıldı. Toplantı kapsamında iki bakan ortak basın toplantısı yaptı.
Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Kurtulmuş, "2019 Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı 2. Çalışma Grubu toplantısını nihayetlendirdik. Çok verimli görüşmeler oldu, konular detaylı olarak ele alındı. Kültür alanında birçok temel konuyu kapsayan müzakerelerimiz oldu. Müzeler, tiyatrolar, operalar konusunda, Türk film endüstrisiyle Rus film endüstrisi arasında ortak projelerin geliştirilmesi konusunda oldukça verimli görüşmelerimiz oldu. 2019 Karşılıklı kültür yılından umutluyuz" dedi.

"2019 YILINI DA ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Numan Kurtulmuş, son zamanlarda Rusya ile Türkiye arasında birçok alanda ikili ilişkilerin verimli ve faydalı bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Siyasi bakımdan, enerji alanında, ekonominin diğer alanlarında birçok alanda yakın iş birliği çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu çerçevede kültür alanında da iki ülke arasındaki ortak projeler, yakın çalışma dönemine girmiş bulunuyoruz. 2019 yılını da önemli bir fırsat olarak değerlendireceğiz. Hem Türk kültürünün Rusya'da daha iyi tanıtılması hem de Rus kültürünün Türkiye'de daha iyi tanıtılması için çok sayıda etkinliği icra edeceğiz. Önümüzdeki yıl boyuna ilki Bolşoy Tiyatrosu'nda yapılacak olan büyük bir etkinlikle başlayacak, Rusya'nın farklı şehirlerini kapsayan 50'nin üzerinde farklı kültürel etkinliklerle önümüzdeki yılı çok verimli bir şekilde geçireceğiz. Bu yıl ekim ayında da St. Petersburg'daki kültür festivalinde yapılacak etkinliklere son şeklini vereceğiz. Bugün konuştuğumuz konuların mutabakata varılan taraflarını karşılıklı olarak protokoller imzalayarak yeni dönemde Türkiye ve Rusya arasında kültür alanında da çok yoğun iş birliğinin gerçekleşmesi için bunun hukuki zeminini de hazırlamış bulunacağız. Bundan sonra bu ilişkilerin daha da kalıcı hale gelmesi için her iki ülkenin iradesi, azmi ortadadır. Türkiye ve Rusya arasında kültür alanında yakınlaşmanın her iki ülkenin siyasi konumlar bakımından da birbirine daha yakın bir noktaya gelmeleri için katkı sağlayacağından şüphemiz yoktur" diye konuştu.

"BİZ BU İŞBİRLİĞİNDEN BÜYÜK BİR MEMNUNİYET DUYUYORUZ"
Kurtulmuş'un ardından söz alan Vladimir Medinsky, kültür sinema şirketleri dergilerin temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Önümüzdeki sonbaharda Sen Petersburg Kültür Forumu'nda tekrar bir araya geleceğiz. '2019 Türkiye- Rusya Karşılıklı Kültür Turizm' yılının nihai programını orada imzalayacağız. Bunun içinde pek çok etkinlik olacak. Tam sayısı henüz belirlenmedi ama en önemlisi bir kerelik bir etkinlik olmayacak bunlar. İlişkilerimiz sürekli olarak sürecek. Kuruluşlarımız, enstitülerimiz, müzelerimiz, festival düzenleyicilerimiz ve sinema kuruluşlarımız arasında ki bu çalışma devamlılık arz etsin. Biz bu işbirliğinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu. Toplantının sonunda günün anısına konuk bakan Vladimir Medinsky'e Kültür ve Turizm bakanı Numan Kurtulmuş plaket takdim etti.

Görüntü Dökümü:
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- Numan Kurtulmuş'un konuşması
- Vladimir Medinsky'in konuşması
- Plaket töreni
- Genel ve detaylar

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