DHA İSTANBUL ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

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GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 17:24 | Son Güncelleme 47 dakika önce

İstanbul'daki kar yağışı ve trafik durumuyla ilgili 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü gören Etiler'den canlı yayındayız

İstanbul DHA

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