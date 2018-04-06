DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

Gaziosmanpaşa İtfaiye Grup Amiri Abidin Vişne yanan hastane önünde açıklama yapacak. Açıklamayı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız
İstanbul DHA
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