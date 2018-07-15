DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

15 Temmuz Şehitler köprüsünde anma etkinliklerinin yapılacağı alan çevresinde havadan canlı yayındayız
İstanbul DHA
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