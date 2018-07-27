DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: 

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GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 17:04 | Son Güncelleme

Bayrampaşa'da su basan yollarda araçlar mahsur kaldı.

Bayrampaşa'da su basan yollarda araçlar mahsur kaldı. Canlı yayındayız

İstanbul DHA

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