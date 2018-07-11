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DHA İSTANBUL -  ADNAN OKTAR OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLİYOR 1

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 08:04 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Adnan Oktar'a yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Adnan Oktar'a yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar ile beraber 235 şüpheli hakkında başlatılan operasyon devam ediyor. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Sağlık kontrolünden geçirilenler

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