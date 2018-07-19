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DHA İSTANBUL - ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI: TUTUKLANANLAR CEZAEVİNE GETİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 10:18 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORMAZ - İSTANBUL DHA Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada tutuklanan 96 kişiden bir bölümü Metris Cezaevine getirildi Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 96 kişi tutuklandı.

Haber-Kamera: Alper KORMAZ - İSTANBUL DHA
Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada tutuklanan 96 kişiden bir bölümü Metris Cezaevine getirildi
Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 96 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan bir bölümü İstanbul Adalet Sarayı'ndan otobüslerle çıkarılarak Metris Cezaevine getirildi

Görüntü Dökümü:
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-Cezaevine gelen araçlar

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