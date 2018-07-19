DHA İSTANBUL - ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI: TUTUKLANANLAR CEZAEVİNE GETİRİLDİ

Haber-Kamera: Alper KORMAZ - İSTANBUL DHA

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada tutuklanan 96 kişiden bir bölümü Metris Cezaevine getirildi

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 96 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan bir bölümü İstanbul Adalet Sarayı'ndan otobüslerle çıkarılarak Metris Cezaevine getirildi

Görüntü Dökümü:

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-Cezaevine gelen araçlar

