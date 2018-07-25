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DHA İSTANBUL - ADNAN OKTAR'IN EVİ CEPHANELİK ÇIKTI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 11:14 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilen silahlar basına gösterildi.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilen silahlar basına gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonda
73 tabanca ile 23 tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Ele geçirilen silahlar

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