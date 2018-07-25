DHA İSTANBUL - ADNAN OKTAR'IN EVİ CEPHANELİK ÇIKTI (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilen silahlar basına gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonda

73 tabanca ile 23 tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen silahlar

