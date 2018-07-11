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DHA İSTANBUL- ADNAN OKTAR'IN GÖZALTI FOTOĞRAFI.. EVİNDE ARAMA YAPILIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 08:48 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA Adnan Oktar'a yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Adnan Oktar'a yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı. Oktar'ın Çengelköy'deki evinde gözaltına alınığı öğrenildi. Oktar'ın evinde de arama yapılıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Oktar'ın gözaltı fotoğrafı
-Polisin evdeki aramaları

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