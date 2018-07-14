HABER

DHA İSTANBUL - ADNAN OKTAR'IN VİLLASINDA BULUNAN GİZLİ KAMERA ODASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 16:13 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI - İstanbul DHA Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında yer aldığı belirtilen gizli kamera odasının fotoğrafı basınla paylaşıldı.

Çağatay KENARLI - İstanbul DHA
Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında yer aldığı belirtilen gizli kamera odasının fotoğrafı basınla paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:
--------
-Gizli kamera odasının fotoğrafı

PARTNERKol kası uğruna sonunda bunu da yaptıKol kası uğruna sonunda bunu da yaptı
15 Temmuz şehitlerinin çocukları Nevşehir gezisine katıldı15 Temmuz şehitlerinin çocukları Nevşehir gezisine katıldı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Pakistan'daki saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruzCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Pakistan'daki saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!

Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nazilli'deki evinden Kuşadası'ndaki konser için ayrılıp kayıplara karışan 17 yaşındaki Tuğçe günler sonra bulundu!

Nazilli'deki evinden Kuşadası'ndaki konser için ayrılıp kayıplara karışan 17 yaşındaki Tuğçe günler sonra bulundu!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Pakistan'daki saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Pakistan'daki saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz

Şehitler Köprüsü'nde araç yangını!

Şehitler Köprüsü'nde araç yangını!

Adnan Oktar operasyonunda akılalmaz ayrıntı! 127 ekrandan izlemişler

Adnan Oktar operasyonunda akılalmaz ayrıntı! 127 ekrandan izlemişler

Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarın 14.00'ten itibaren kapalı

Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarın 14.00'ten itibaren kapalı

Anadolu Ajansı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan iki terörist peş peşe yakalandı

Anadolu Ajansı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan iki terörist peş peşe yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.