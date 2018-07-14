DHA İSTANBUL - ADNAN OKTAR'IN VİLLASINDA BULUNAN GİZLİ KAMERA ODASI

Çağatay KENARLI - İstanbul DHA
Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında yer aldığı belirtilen gizli kamera odasının fotoğrafı basınla paylaşıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Gizli kamera odasının fotoğrafı
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