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DHA İSTANBUL - AGD'DEN AYASOFYA MEYDANINDA SABAH NAMAZI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 07:28 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA İSTANBUL'un en gözde tarihi mekânlarından Ayasofya Müzesi'nin camii olarak ibadete açılmasını isteyen Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri meydanda namaz kıldı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İSTANBUL'un en gözde tarihi mekânlarından Ayasofya Müzesi'nin camii olarak ibadete açılmasını isteyen Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri meydanda namaz kıldı. Namazın ardından basın açıklaması yapan grup, İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar attı. Grup adına konuşma yapan AGD Genel Başkanı Salih Turhan, "Ayasofya meydanından sesleniyoruz. Biz, bırakın Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasını, Tel Aviv'i İsrail'in başkenti olarak kabul etmiyoruz. O topraklar Filistin toprakları, oradan defolana kadar bizim mücadelemiz devam edecek" dedi.

AGD'nin Ayasofya meydanında düzenlediği programda yaklaşık 2.500 kişi katıldı. Sabah saat 04.00 sıralarında toplanmaya başlayan kalabalık sık sık tekbir getirerek İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar attı. Meydanda kılınan sabah namazının ardından basın açıklaması yapıldı.
Kalabalık adına açıklamayı okuyan AGD Genel Başkanı Turhan, "Şu yanı başımızdaki camimiz eğer cami olarak hürmetini koymazsa, bizim için tozdan topraktan ibarettir. Bizim için kıymeti cami olmasından dolayıdır. Biz hiçbir şekilde müze olarak ortaya konmasını kabul etmiyoruz. Bugün bu meydanda sadece Ayasofya Camii için toplanmadık. Ayrıca ilk kıblegahımız olan Mescid-i Aksa için de toplanmış bulunuyoruz. Hepinizin malumu, Amerika'nın başkanı Trump 6 ay önce Ayasofya Camii ile birlikte sıkıntı yaşayan Mescid-i Aksamızın bulunduğu yer olan Kudüs ile alakalı kendi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını ve ayrıca İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü ihlal edeceklerini ifade ettiler. Ayasofya meydanından sesleniyoruz. Biz bırakın Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasını, Tel Aviv'i İsrail'in başkenti olarak kabul etmiyoruz. O topraklar Filistin toprakları oradan def olana kadar bizim mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

Toplanan kalabalık, basın açıklamasının ardından sloganlar atarak, olaysız şekilde dağıldı.

Öte yandan Çevik Kuvvet ekiplerinin de Ayasofya çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ayasofya müzesinin önünde toplanan kalabalık
-Kur'an-ı Kerim ve duaların okunması
-Salih Turhan'ın konuşması
-Grubun tekbir getirmesi ve sloganlar
-Sabah namazı için abdest alanlar
-Polisin güvenlik önlemi
-TOMA aracı
-Grubun dağılması
-Genel ve detaylar

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