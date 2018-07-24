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DHA İSTANBUL -  (AKTÜEL GÖRÜNTÜ)  SÜTLÜCE'DE ÇÖKME TEHLİKESİ GEÇİREN BİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 12:14 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA Sütlüce'de çökme tehlikesi geçiren bina havadan görüntülendi.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Sütlüce'de çökme tehlikesi geçiren bina havadan görüntülendi. Görüntülerde zaman zaman toprak kaymasının devam ettiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Binanı ve çevresinin havadan görüntüleri

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