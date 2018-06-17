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DHA İSTANBUL - (aktüel görüntülerle) AK PARTİ'NİN “BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ" SONA ERDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 20:28 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera:  Mehmet İLKAY ÖZER  - Harun UYANIK / İstanbul DHA Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen Ak Parti'nin “Büyük İstanbul Mitingi" sona erdi.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Mehmet İLKAY ÖZER - Harun UYANIK / İstanbul DHA
Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen Ak Parti'nin “Büyük İstanbul Mitingi" sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan miting alanına helikopterle gelirken, Başbakan Binali Yıldırım ise Çengelköy iskelesinden bindiği vapurlar mitinge katılanlarla birlikte alana geldi. Mitinginde eski Başbakan Tansu Çiller de sahneye çıkarak katılımcıları selamladı. Mitingde ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasını yapmak üzere sahneye eşi Emine Erdoğan ile birlikte çıkarak alanda toplananları selamladı. Erdoğan kürsüye çıktığı sırada sahne üzerinden mavi, turuncu ve beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı. Alanda bulunan kalabalık dev Erdoğan posteri elden ele gezdirildi. Erdoğan'ın konuşmasının ardından, aralarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin de bulunduğu AK Parti İstanbul Milletvekili adayları sahneye gelerek alanda bulunanları selamladı.

Görüntü Dökümü:
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- Çiller'in selamlaması
- Başbakanın selamlaması
- Başbakanın konuşması
- Erdoğan'ın konuşması
- Erdoğan'ın izlettiği videolar
- Alanda yerlere oturanlar
- Adayların sahneye çıkması
- Detaylar

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