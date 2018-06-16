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DHA İSTANBUL - (aktüel görüntülerle geniş haber ) AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ŞENOCAK YANİKAPI'DA YAPILACAK MİTİNG İLE İLGİLİ KONUŞTU...

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 18:28 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK / İstanbul, DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Yenikapı'da gerçekleştirilecek olan 'Büyük İstanbul Mitingi' öncesi yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi veren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Biz bu alanlarda milyonları buluşturduk.

Haber- Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK / İstanbul, DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Yenikapı'da gerçekleştirilecek olan 'Büyük İstanbul Mitingi' öncesi yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi veren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Biz bu alanlarda milyonları buluşturduk. Yarın da inşallah çok güçlü bir şekilde İstanbul'daki vatandaşlarımızı alanda buluşturacağız" dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yenikapı'da gerçekleştirilecek olan 'Büyük İstanbul Mitingi' öncesi yapılan hazırlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Miting alanda incelemelerde bulunan Şenocak, burada yapılan hazırlıklarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“GÜVENLİK NOKTALARI VE BİRÇOK ALANDA CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"
Şenocak konuşmasında, "Yarın inşallah çok güzel bir günü, tarihe tekrar not düşülecek bir günü beraber yaşayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte tüm vatandaşlarımızın bir arada olacağı bir mitingi gerçekleştireceğiz. Sahada her ayrıntı düşünüldü. Gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çok güçlü bir saha ekibi var. Sağlık alanından, diğer ihtiyaç alanlarına kadar, özellikle engelli kardeşlerimizin rahat edebilmesi için oluşturduğumuz özel alanlardan tutun da güvenlik noktaları ve birçok alanda ciddi çalışmalar yapılıyor. Yarın buraya gelecek vatandaşlarımızın rahat şekilde ulaşımlarının sağlanması ve geliş gidiş noktasında yapılan çalışmaları da önemsedik. Yarın ulaşım ihtiyacı noktasında gemi, metro, metrobüs ve diğer ulaşım kanallarıyla bütün çalışmalarımızı tamamladık. 39 ilçemizden buraya gelecek tüm vatandaşlarımızın geliş gidiş altyapıları hazırladık" diye konuştu.

"24 HAZİRAN ÖNCESİ GÜÇLÜ MESAJ"
Şenocak, AK Parti İstanbul İl teşkilatının bugüne kadar tarihe not düşülecek çalışmalarda bulunduğuna vurgu yaparak, "Yarın bunun bir benzerini inşallah daha güçlüsünü gerçekleştirmiş olacağız" dedi. 24 Haziran öncesi İstanbul'dan verilecek güçlü bir mesajın çok önemli olduğuna işaret eden Şenocak, güçlü meclis, güçlü Cumhurbaşkanı vurgusuyla mitingin yapılacağını kaydetti.

"BİZE GÖNÜL VEREN TÜM KARDEŞLERİMİZİ ALANDA MİSAFİR ETMEKTEN MEMNUN OLURUZ"
Bayram Şenocak açıklamasının ardından basın mensuplarının mitingle ilgili sorularını yanıtladı. Şenocak, mitinge katılım sayısı ile ilgili soruya, "Biz bu alanlarda milyonları buluşturduk. Yarın da inşallah çok güçlü bir şekilde İstanbul'daki vatandaşlarımızı alanda buluşturacağız" diye cevapladı. Şenocak, 'Milliyetçi Hareket Partisi ya da diğer partilerden de mitinge katılım bekleniyor mu?' şeklindeki bir soruya ise, "Bu süreç içerisinde ittifak yaptığımız partilerden de kardeşlerimiz her zaman alanlarda oldu. Bize gönül veren tüm kardeşlerimizi alanda misafir etmekten memnun oluruz" dedi.

MİTİNG ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Öte yandan yarın mitingin yapılacağı Yenikapı'daki alanda ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son aşamaya gelinen alanda kürsünün bitmek üzere olduğu diğer bölümlerdeki çalışmaların ise görevliler tarafından sürdürüldüğü görüldü. Alandaki çalışmalar halen devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-İl Başkanı Bayram Şenocak'ın açıklaması
-Miting alanındaki çalışmalar
-İşçilerden görüntüler
-Genel detaylar

16.06.2018 - 17.39 Haber Kodu : 180616131

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