DHA İSTANBUL - ALİ BULAÇ CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / SİLİVRİ(İstanbul),(DHA) - FETULLAHÇI Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarlarından Ali Bulaç, hakkında verilen tahliye kararının ardından tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden çıktı.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada verilen tahliye kararının ardından tekrar tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'ne getirilen Ali Bulaç, gece yarısı cezaevinden çıktı. TEM Gişeler Mevkii'ne cezaevi aracı ile getirilen Bulaç'ı burada ailesi ve yakınları karşıladı.
Tahliyesinden son derece mutlu olduğunu belirten Bulaç, "Çok sevindim, çok memnunum. 22 ay yattık. Mahkeme bizim masumiyetimize inandı. Kimseden şikayetim yok. İnşallah bir kere daha tekerrür etmez. Şu anda birlik ve beraberlik içinde olmaya ihtiyacımız var" dedi.
Bulaç, daha sonra ailesiyle birlikte buradan ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Cezaevi tabelası
-Bulaç'ın araçtan inmesi
-Ailesi ve kızlarına sarılması
-Ail Bulaç ile röp.
-Detay görüntüler
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