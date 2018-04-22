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DHA İSTANBUL - ARKADAŞINA BORCUNU ÖDEMEMEK İÇİN KENDİSİNİ VURDURTMUŞ...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 12:17 | Son Güncelleme

Haber Ali AKSOYER  Kamera İSTANBUL, DHA Bayrampaşa'da borcunu ödememek için arkadaşına kendisini tabancayla vurdurarak kendisine gasp edilmiş süsü veren kamyonet şoförünün yalanını polis ortaya çıkardı.

Haber Ali AKSOYER Kamera İSTANBUL, DHA
Bayrampaşa'da borcunu ödememek için arkadaşına kendisini tabancayla vurdurarak kendisine gasp edilmiş süsü veren kamyonet şoförünün yalanını polis ortaya çıkardı. Kamyonet sürücüsü Barış A.(40) hakkında suç uydurmaktan işlem yapılırken, arkadaşını vuran Okan Cem G.(23) yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

BENİ VURDULAR, GASP EDİLDİM DİYEREK POLİSE BAŞVURDU
Bayrampaşa'da 11 Nisan 2018 tarihinde polise başvuran kamyonet sürücüsü Barış A., Kartaltepe mahallesi, Avrasya yolu caddesi üzerinde yol kenarında durduğu sırada bir şahsın yanına yaklaştığını, kendisini ayağından vurarak 3 bin lirasını gasp ettiğini söyledi. Poliste ifade veren Barış A. Yol kenarında duruyordum. Cebimdeki paraları sayıyordum. Bir kişi aracın kapısını açtı. Paraları benden istedi. Vermek istemeyince beni ayağımdan vurarak 3 bin liramı alarak kaçtı dedi. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada olayın güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonucu bir kişinin araca yaklaştığı, kapıyı açtığı ateş ettikten sonra kaçtığı görüldü.

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Ancak polis, Barış A.'nın çelişkili ifadeler verdiğini fark etti. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Okan Cem G. adlı şüpheliyi 19 Nisan 2018 tarihinde gözaltına aldı.
Gasp Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelinin ifadesi ise gasp olayının yalan olduğunu iki arkadaşın olayı birlikte planlandığını ortaya çıkardı.

ARKADAŞINA BORCUNU ÖDEMEMEK İÇİN YAPMIŞ
Kamyonet şofrörü Barış A.'nın bir arkadaşına olan borcunu ödememek için böyle bir sahte gasp planladığı ve sanki parası çalınmış gibi yaptığı öğrenildi. Kamyonet sürücüsüne polis tarafından Suç uydurmak suçundan işlem yapılırken, arkadaşı Okan Cem G., Adam yaralamak suçundan adliyeye gönderildi. Okan Cem G. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü
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-Şüphelinin adliyeye sevki
-Güvenlik kamerasından görüntü
-Genel ve detaylar

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