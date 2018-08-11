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DHA İSTANBUL - ATAŞEHİR'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM: KAZA MI, İNTİHAR MI?

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 06:35 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Ataşehir'de oturduğu binanın 3'üncü katından düşen Sezer Öztürk (23) hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Ataşehir'de oturduğu binanın 3'üncü katından düşen Sezer Öztürk (23) hayatını kaybetti. Öztürk'ün kazara mı düştüğü, yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.
Olay, Kayışdağı Mahallesi Çeşme Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Apartmanın en üst katında oturan Sezer Öztürk yatak odasın penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü. Sesi duyan komşuları Öztürk'ü görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirlendi. Bu sırada olay yerinde bulunan Öztürk'ün annesi de sinir krizleri geçirdi. Acılı anneyi komşuları sakinleştirildi. Polis ekipleri de aynı dakikalarda olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay inceleme ekipleri ise Öztürk'ün yaşadığı evde ve düştüğü yerde delil araştırması yaptı. Polis ekiplerin incelemesinin ardından Öztürk'ün cenazesi İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Apartman detay
-Sağlık ve polis ekipleri
-Düştüğü yerden detay
-Yatak odasının penceresi detay
-Annesi sinir krizi geçirmesi
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Delil toplarından detay
-Cesedin cenaze aracına kaldırılması
-Genel ve detaylar

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