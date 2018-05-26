DHA İSTANBUL - BAKIRKÖY'DE KONTEYNER TAŞIYAN TIR DEVRİLDİ: 2 YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - Bakırköy'de seyir halinde TIR üst geçide çarparak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konteyner taşıyan Raşit Akçapınar yönetimindeki 41 VN 564 plakalı TIR, cadde üzerinde bulunan üst geçide çarparak yan devrildi. Kazada TIR sürücüsü Raşit Akçapınar ile yanında bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması ve olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaza yapan TIR yoldan kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yapan tır

-Belediye ekiplerinden görüntü

-TIR'ı kaldırılma çalışmaları

-Genel ve Detaylar

