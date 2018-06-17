DHA İSTANBUL - BAŞBAKAN YILDIRIM, YENİKAPI'DA KONUŞTU (Geniş haber)

*Başbakan Binali Yıldırım,

"Birinci bayramımızı yaptık. Haftaya pazar günü 24 Haziran seçim zafer bayramına İstanbul hazır mısın? Yeni bir destan yazacak mıyız?"

"Adamlar nereye gidiyorsa yıkımdan bahsediyorlar. AK Parti ne yaptıysa bunları durduracağız, yıkacağız diye ağızlarından bir hayır kelime çıkmıyor. Bunlar bu ülkeye tek bir dikili ağaçları yok."

"Bugün FETÖ'nün, PKK'ın adını ağzına alamayanlar ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar. Önce siz çıkın cesurca, PKK'ya, DEAŞ'a, FETÖ'ye karşı nasıl mücadele edeceksiniz bunu ortaya koyun. Ondan sonra vatandaşımız size güvensin, size destek versin. İnşallah önümüzdeki pazar günü yapılacak seçimler Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine giden yolda yeni bir günün başlangıcı olacak, yeni bir milat olacak, yeni bir tarih olacak"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

AK Parti'nin Yenikapı'da düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "İstanbul 'Evet' dediyse Türkiye 'Evet' demiştir. Sağ olun, var olun. İstanbul, 15 Temmuz sonrasında Yenikapı ruhunu başlatan şehir. İstanbul'un meydanları Kudüs'ün, Halep'in, Urumçi'nin, İslamabad'ın sesi oldu. İstanbul, her daim mazlum milletlerin umudu oldu. İstanbul, hazır mısın İstanbul? Bir kez daha destan yazacak mısın İstanbul? Türkiye'nin yüzünü bir kez daha güldürmeye var mısın İstanbul?" dedi.