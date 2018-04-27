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DHA İSTANBUL - BEBEK'TE OTOMOBİL TAKLA ATTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:07 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Murat DELİKLİTAŞ / İstanbul DHA Bebek'te bir otomobil, önünde seyir halindeki minibüse çarparak takla attı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Murat DELİKLİTAŞ / İstanbul DHA
Bebek'te bir otomobil, önünde seyir halindeki minibüse çarparak takla attı. Kazada her iki sürücü de yara almadan kurtulurken, trafikte yoğunluk yaşandı.
Kaza, Bebek-Arnavutköy Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah Derman'ın kullandığı 54 D 6505 plakalı otomobil, önünde seyreden minibüse çarparak takla attı. İki sürücü de kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazaya karışan minibüs şoförü Bahri Yılmaz, "Ben sağdan önden gidiyordum. Arka soldan bana vurarak takla attı. Şoför aracın içinden kendi imkanları ile çıktı. Ambulans geldi, yaralanmamıştı" dedi.
Kaza nedeniyle Bebek -Arnavutköy Caddesi Beşiktaş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:
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-Takla atan otomobil
-Trafikten görüntü
-Polisin tutanak tutması
-Minibüs şoförü ile röportaj
-Kazaya karışan minibüs
-Genel ve detaylar

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