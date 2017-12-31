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DHA İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI HAZİNEDAR TABİİ ASIL OLAN HUKUKUN, ADALETİN TECELLİSİ..

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 14:45 | Son Güncelleme 22 dakika önce

Haber-Kamera Ümit TÜRK İstanbul DHA

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Reina'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törene katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın yaptığı açıklamalara ilişkin soru üzerine Hazinedar, Söylenecek fazla birşey yok. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan gerekenleri söyledi. Tabii asıl olan hukukun, adaletin tecellisi. Sonuçta milletin iradesi her şeyin üstünde. Milletin iradesi kullanılırken diliyeceğimiz tek şey, adalet ve hukuktur. 2018'in barış, huzur, sevgi dolu geçmesini diliyorum. Hiç şüphesiz siyasette de millete yüzünü dönen ve siyasetin merkezine insanı ve milletimizi alan adaletli bir yıl diliyorum dedi.

Görüntü Dökümü

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-Hazinedar'ın konuşması

-Genel ve detaylar

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