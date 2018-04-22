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DHA İSTANBUL - BEŞİKTAŞ'TA "NÜKLER SANTRALE HAYIR" EYLEMİ...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 15:00 | Son Güncelleme

*CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve ressam Bedri Baykam da eyleme destek verdi.  Haber-Kamera: HASAN YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA İstanbul Nükleer Karşıtı Platformu üyesi bir grup,  Beşiktaş'ta "Nükler Santrale Hayır" eylemi düzenledi.

*CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve ressam Bedri Baykam da eyleme destek verdi.

Haber-Kamera: HASAN YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA
İstanbul Nükleer Karşıtı Platformu üyesi bir grup, Beşiktaş'ta "Nükler Santrale Hayır" eylemi düzenledi. Eyleme CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile ressam Bedri Baykam da destek verdi. Kartal Heykeli önünde toplanan eylemciler, "Nükleer Santrale Hayır" yazılı pankartlar taşıdı, "Nükleer Santral istemiyoruz" şeklinde sık sık slogan attı.

"AKKUYU'DA, SİNOP'TA VE İĞNEADA'DA NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Platform adına basın açıklamasını okuyan Fatoş Sezer "Çernobil Felaketinin 32. yıl dönümü nedeniyle Sinop'ta yapılması planlanan miting ve panel, İçişleri Bakanlığı tarafından provokasyon ve güvenlik gerekçesiyle yasaklanmıştır. Sinop Nükleer Karşıtı Platform'un çağrısıyla Türkiye'nin dört bir yanından Sinop'a gitmek isteyen Nükleer Güç Santralı Karşıtları engellenmiştir.İçişleri Bakanlığı'nın Sinop'ta 13 yıldan beri yapılan 'Sinop Nükleer Santral İstemiyor' mitingine yönelik yasaklama kararı kabul edilebilir bir karar değildir. 26 Nisan 1986'dan bu yana Çernobil Nükleer Santral Kazası zehirlemeye, can almaya, yıkıma devam etmektedir. Bugün burada halen süren ve daha nesillerce sürecek olan bir felakete ve değişmeyen bir zihniyete karşı hep birlikte direnmek için bir araya geldik. Tüm haklılığımızdan aldığımız güçle, Akkuyu'da, Sinop'ta ve İğneada'da nükleer güç santrallarına izin vermeyeceğiz" dedi.

CHP MİLLETVEKİLİ TANAL: OLASI BİR FACİANIN ÜLKEMİZDE YAŞANMASINI İSTEMİYORUZ
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da "İçişleri Bakanlığı tarafından nükleere hayır ve nükleere karşı halkın bilinçlendirilmesi toplantısının yasaklanması anlaşılıyor ki siyasi iktidar halkın aydınlanmasından korkmaktadır. Biz olası bir facianın ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz" diye konuştu. Grup, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü:
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Gruptan görüntü
Açılan pankartlardan görüntü
Slogan atılması
Basın açıklamasının okunması
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın konuşması
Genel ve detaylar

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