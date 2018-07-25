HABER

DHA İSTANBUL - BEYOĞLU BELEDİYESİ: 7 BİNA TEDBİREN BOŞALTILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 18:35 | Son Güncelleme

Haber: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Beyoğlu Belediyesi, Sütlüce'de çöken binayla ilgili son durumu içeren yazılı açıklama yaptı.

Haber: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
Beyoğlu Belediyesi, Sütlüce'de çöken binayla ilgili son durumu içeren yazılı açıklama yaptı.

"MÜDAHALE YÖNTEMLERİ OLUŞTURULMAKTADIR"
Yazılı açıklamada şöyle denildi;
"Şiddetli yağış sonucu toprak kayması nedeniyle yıkılan Sütlüce Mahallesi 2755 ada 1 parseldeki yapı ile çevresindeki mevcut 7 bina tedbiren boşaltılarak olası can kaybı ve yaralanmaların önüne geçilmiştir. Boşaltılan binalardaki vatandaşlarımız Beyoğlu Belediyemiz tarafından misafir edilmektedir. Tahliye edilen bina sakinleri için çözüm üretmek amacıyla başlayan çalışmalar devam etmektedir.
Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgi uyarınca aralıklı olarak şiddetli yağışlar beklendiği, toprak kaymasının yaşandığı alanda kontrol dışında herhangi bir işlem yapılamamakta olup, temel ve zemin mekaniği konusunda uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda müdahale yöntemleri oluşturulmaktadır"

"ÇUKUR YOL SEVİYESİNE KADAR DOLDURULACAKTIR"
"Beyoğlu Belediyesi ve ilgili kurumlar; mühendislik çalışmalarıyla, olayın nedeni ve çözümü üzerinde birlikte çalışmaktadırlar. Hafriyat yapılan parselde mukavemetin sağlanması için belediyemiz ve ilgili kurumlar tarafından gerekli tedbirler alınmış olup, bölgede devam eden toprak kaymasının önlemesi amacıyla olay esnasında meydana gelen çukur yol seviyesine kadar doldurulacaktır.
Devam eden detaylı incelemelerin tamamlanmasının ardından tedbir amaçlı boşaltılan binaların emniyet durumu hakkında gerekli açıklamalar yapılacaktır. Başta afete maruz kalan bina sakinleri olmak üzere Beyoğlu’muza geçmiş olsun"

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Çöken binanın enkazı
-Çöken binadan geriye kalanlar
-Yan binalarda oluşan çatlaklar
-Mahalle sakini ile röp.
-Binalardaki mühürler
-Kapanan sokak
-Sokağın havadan görüntüsü

25.07.2018 - 13.11 Haber Kodu : 180725069_

PARTNERYol çalışması yaparken buldular!Yol çalışması yaparken buldular!
Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda bebek cesedi buldu!Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda bebek cesedi buldu!
Mars'ta ilk defa göl bulunduMars'ta ilk defa göl bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Inter, Lionel Messi'yi kadrosuna katacak iddiası

Inter, Lionel Messi'yi kadrosuna katacak iddiası

Sağlık Bakanlığından 'Meksika biber hapı' uyarısı

Sağlık Bakanlığından 'Meksika biber hapı' uyarısı

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Yunanistan'a yardım gitmesin' diyenlere yanıt Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan tokat gibi cevap!

'Yunanistan'a yardım gitmesin' diyenlere yanıt Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan tokat gibi cevap!

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda bebek cesedi buldu!

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda bebek cesedi buldu!

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

TBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik görüşmeleri başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.