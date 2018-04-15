DHA İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA KORKUTAN YANGIN...

* Dumandan etkilenen genç uzun süre kendine gelemedi.
Haber- Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda madde bağımlısı gencin baraka olarak kullandığı yer yandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan genç, uzun süre kendine gelemedi.
Yangın saat 14.00 sıralarında çıktı.Beyoğlu Talimhane Aydede Caddesi'nde madde bağımlısı gencin baraka olarak kullandığı boş alandan dumanların çıktığını görenler durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm alanı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle söndürülürken, dumandan etkilenen kişi kurtarılarak güvenli alana alındı. İtfaiye ekipleri tarafından kaldığı alandan çıkarılan genç, uzun süre kendine gelemedi.
Görüntü Dökümü:
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-Yanan alandan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
-Dumandan etkilenen kişi
-Genel ve detaylar
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