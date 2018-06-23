HABER

DHA İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 06:37 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ile 1 de silah ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda sokak satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere saat 04.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde narkotik köpeği Eta'nın da yardımıyla yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Özel Harekat polislerinin eve girişi
-Narkotik köpeği Eta'nın eve girişi
-Araçta yapılan arama
-Genel ve detaylar

PARTNERBebek göründüBebek göründü
İstanbul'da birçok adrese şafak operasyonu!İstanbul'da birçok adrese şafak operasyonu!
Kemal Batmaz kimdir? 15 Temmuz Darbe girişiminin 2. ismi Kemal Batmaz kim?Kemal Batmaz kimdir? 15 Temmuz Darbe girişiminin 2. ismi Kemal Batmaz kim?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan canlı yayında flaş açıklamalar: Bu Batı'yı çıldırtıyor,daha çok çıldıracaklar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan canlı yayında flaş açıklamalar: Bu Batı'yı çıldırtıyor,daha çok çıldıracaklar!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a uyarı: Ahmet Davutoğlu'nun hatalarını yaparsa her şey biter!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a uyarı: Ahmet Davutoğlu'nun hatalarını yaparsa her şey biter!

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da birçok adrese şafak operasyonu!

İstanbul'da birçok adrese şafak operasyonu!

Kemal Batmaz kimdir? 15 Temmuz Darbe girişiminin 2. ismi Kemal Batmaz kim?

Kemal Batmaz kimdir? 15 Temmuz Darbe girişiminin 2. ismi Kemal Batmaz kim?

Göçük altındaki işçilerden iyi haber!

Göçük altındaki işçilerden iyi haber!

Demirören Grubu'na satılan Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) da adı değişti!

Demirören Grubu'na satılan Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) da adı değişti!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmam dediğini yaptı! İlk kez kravat takarak çıktı!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmam dediğini yaptı! İlk kez kravat takarak çıktı!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.