DHA İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ile 1 de silah ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda sokak satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere saat 04.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde narkotik köpeği Eta'nın da yardımıyla yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Özel Harekat polislerinin eve girişi
-Narkotik köpeği Eta'nın eve girişi
-Araçta yapılan arama
-Genel ve detaylar
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