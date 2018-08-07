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DHA İSTANBUL - BTP GENEL BAŞKANI HAYDAR BAŞ: TÜRK ADALETİNE GÜVENİMİZ TAMDIR

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 18:14 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA BTP Genel Başkanı Haydar Baş, hakkında açılan davayla ilgili yaptığı açıklamada, "Türk adaletine güvenimiz tamdır" dedi.

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, hakkında açılan davayla ilgili yaptığı açıklamada, "Türk adaletine güvenimiz tamdır" dedi.
Hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Haydar Baş yazılı açıklama yaptı.
Haydar Baş, "Haber konusu edilen Dr. Mustafa Eraslan ile aramızdaki ihtilafta da adalet yerini bulacaktır" ifadesini kullandı.
"Yargı süreci devam ettiği için dava konusu ve içeriği hakkında bilgi vermeyi uygun görmüyoruz" diyen Baş, "Devam eden davanın tutanak kayıtlarının dosya içeriğine ve aslına aykırı şekilde basına yansıması, bir kez daha büyük bir oyunun içine çekilmek istendiğimizi gösteriyor. Büyük Türk milleti şahsımı ne bir dava dosyasıyla, ne de basit oyunlarla tanıyacak. Zaten Mustafa Eraslan'ın ortaya koyduklarının tamamı yalandır ve iftiradır. Biz ömrümüzü adadığımız Türk milleti ve devleti için yapmak istediklerimiz ile zaten gözler önünde ve gönüllerdeyiz. Türk adaletine güvenimiz tamdır" ifadelerine yer verdi.

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