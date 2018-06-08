DHA İSTANBUL - BÜLENT ECZACIBAŞI'DAN TAZİYE MESAJI

İstanbul DHA

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

Eczacıbaşı, "İş dünyamızın öncü isimlerinden, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatından büyük üzüntü duydum. Yarattığı güçlü kurumlarla, sanayimize katkılarıyla ve sanata olan tutkusuyla her zaman hatırlanacak olan Erdoğan Demirören'in başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

