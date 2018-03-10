DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- AHMET ŞIK İLE MURAT SABUNCU CEZAEVİNDEN ÇIKTI * Ahmet Şık,

"Ben hiçbir şekilde sevinçli değilim. Akın Atalay bu komplonun son tutuklusu olarak içerideyken sizlerin de sevinmesini istemiyorum, öfkeli olmanızı tercih ediyorum" Haber - Kamera: Serpil KIRKESER - Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliyesine karar verildi. DURUŞMADA 5 TANIK DİNLENDİ

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada bütün gün bir dönem gazetede çalışan Mehmet Faraç, Leyla Tavşanoğlu ve Namık Kemal Boya ile DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Gazeteci ve siyasetçi Altan Öymen duruşmada 'tanık' sıfatıyla dinlendi. SAVCI MÜTALAA İÇİN DOSYANIN KENDİSİNE VERİLMESİNİ TALEP ETTİ

Tevsi tahkikat talebi olmadığını belirten duruşma savcısı, 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini ve davada esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın kendisine verilmesini talep etti. Savcının bu taleplerinin ardından söz alan sanıkların avukatı, tahliye talebinde bulundu.

ŞIK VE SABUNCU TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliyesine karar verdi. Tutuklu sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tahliye talepleri ise reddedildi. Esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına verilmesine karar veren mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın Silivri'de 16 Mart'ta yapılmasına hükmetti.

Öte yandan, mahkeme başkanı tahliye kararlarını açıklarken "Murat Sabuncu boğazı görmek istiyormuş, gitsin görsün. Soner Yalçın'ın dediğine göre Ahmet Şık'ın annesi ermişmiş, onu üzmeyelim" diye konuştu. SAAT 00.15'TE CEZAEVİNRDEN ÇIKTILAR

Ahmet Şık ile Murat Sabuncu saat 00.15 sıralarında tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi'nden salıverildi. Karbey Tesislerine getirilen Şık ve Sabuncu'yu aileleri, arkadaşları ve meslektaşlarından oluşan kalabalık bir grup karşıladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Şık, "Ben hiçbir şekilde sevinçli değilim. Akın Atalay bu komplonun son tutuklusu olarak içerideyken sizlerin de sevinmesini istemiyorum, öfkeli olmanızı tercih ediyorum. Çünkü öfke bizi ayakta tutacak. Bunu yapmazsak saçma sapan şeylere sevinmeye devam edeceğiz. Bugün sevineceğimiz bir gün değil. Ben 6 yıl önce yine bir Mart ayında buradan çıkmıştım." dedi. Murat Sabuncu da tutukluluğunun devamına karar verilen Akın Atalay'a değinerek, "Bugün onun doğum günü. Onun doğum gününü de kutluyorum. Umut ediyorum en kısa zamanda onu da yanımıza alacağız. Cumhuriyet her zaman olduğu gibi bağımsız gazetecilik yapmaya devam edecek." diye konuştu. Sabuncu ve Şık daha sonra araçlara binerek oradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ahmet Şık İle Murat Sabancı'nın çıkışı

-Kendilerini bekleyenlerle selamlaşmaları

-Ahmet Şık'ın açıklamaları 10.03.2018 - 00.50 Haber Kodu : 180310006

10.03.2018 - 00.39 Haber Kodu : 180310004 ============================== 2- TAKSİM'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-Hasan YILDIRIM-Mehmet İlkay ÖZER-Çağatay KENARLI-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHA

Taksim Meydanı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken polis olayın, otel ve restoran sahibi ile restoranının işletmecileri arasındaki alacak-verecek meselesinden kaynaklandığını belirledi.

Olay, Kazancı Yokuşu'nda 18.00 sıralarında meydana geldi. Aralarında alacak, verecek meselesi olduğu iddia edilen iki grup arasında bir otelin önünde kavga çıktı. Silahların kullanıldığı olayda; Tarık Durucan ağır, Engin Deniz, Yavuz Keskin, Ramazan Keskin, İdris Keskin ise hafif yaralandı. Silah sesleri nedeniyle Taksim Meydanı'nda panik yaşandı. Bazı kişiler kaçarken, bazılarının ise Cumhuriyet Anıtı çevresinde gizlendiği görüldü. Yaralılar, taksilerle çevrede bulunan hastanelere götürüldü. Olay nedeniyle polis alarma geçti, Taksim Meydanı'na zırhlı araçla çok sayıda özel harekât polisi sevk edildi.

Kavgaya karışan 3 kişi olay yerinden lüks bir araçla kaçtı. Mete Caddesi'nde 34 V 5115 plakalı araçlarını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Mete Caddesi emniyet bariyerleri ile kapatılarak şüphelilerin bıraktığı araç üzerinde delil çalışması yapıldı.

Kavganın yaşandığı yerde ise, Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yerde, 1 tabanca ile 19 adet boş kovan bulundu.

Yaralılardan Tarık Durucan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OTEL SAHİBİ İLE İŞLETMECİLERİ ARASINDAKİ ALACAK VERECEK MESELESİNDEN KAYNAKLANMIŞ...

Olayla ilgili soruşturma Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürülürken, silahlı kavgaya karışan şüphelilerin suç kayıtlarının olmadığı belirlendi.

Polis olayın, otel ve restoran sahibi Ali Durucan ile restoranını işleten Keskin soyadlı kişiler arasındaki alacak-verecek meselesinden kaynaklandığını belirledi. Olayda hayatını kaybedeb Tarık Durucan'ın otel sahibi Ali Durucan'ın oğlu olduğu öğrenildi. SİLAHLI KAVGANIN HEMEN SONRASI KAMERADA

Silahlı kavganın hemen sonrası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Taksim Meydanı'ndaki bir yaralının arkadaşları tarafından taşınması, yaralıyı taksiye bindirmeye çalışmaları, yolcularını indirdikleri bir taksiye yaralıyı bindirmeleri, özel harekat polislerinin koşturmaları, meydandakilerin korkuyla kaçışmaları, zırhlı polis araçlarının gelmesi görülüyor. Görüntü Dökümü:

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-Taksim Meydanı'nda kaçışanlar

-Anıt çevresinde gizlenenler

-Polisin önlemleri

-Kazancı yokuşundan görüntü

-Yaralının götürülmesi

-Yerdeki silah

-Kaçan kişilerin terk ettiği araç

-Polis olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Görgü tanıklarıyla röp.

CEP TELEFONU KAMERASI

-Yaralının arkadaşları tarafından taşınması

-Taksiye bindirmeye çalışmaları

-Yolcularını indirdikleri bir taksiye yaralıyı bindirmeleri

-Özel harekat polislerinin koşturmaları,

-Meydandakilerin korkuyla kaçışmaları

-Zırhlı polis araçlarının gelmesi

09.03.2018 - 19.54 Haber Kodu : 180309203

09.03.2018 - 19.35 Haber Kodu : 180309202

09.03.2018 - 19.29 Haber Kodu : 180309200

09.03.2018 - 19.29 Haber Kodu : 180309199

09.03.2018 - 18.36 Haber Kodu : 180309188

09.03.2018 - 18.30 Haber Kodu : 180309187

09.03.2018 - 18.44 Haber Kodu : 180309191 ==================================== (ÖZEL)

3- TAKSİM'DEKİ KORKU DOLU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA Haber. Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Taksim'de iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazancı Yokuşu'nda dün akşam iki grup arasında bir otelin önünde iddiaya göre alacak, verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada otel sahibinin oğlu Tarık Durucan hayatını kaybederken, iki gruptan Engin D., Yavuz K., Ramazan K., İdris K., hafif yarandı. Silah sesleri nedeniyle meydanda büyük panik yaşandığı kavga, yokuşta bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

BEBEĞİYLE KAVGANIN ARASINDA KALDI

Görüntülerde, kavganın başlamasıyla iş yerinin önünde bulunan kalabalık panikle, içeriye kaçıyor. Aralarında bebek arabasıyla sokakta olan bir kadının da olduğu bir grup, panikle kaçışıyor. ATEŞ EDEREK MEYDANA KAÇTILAR

Kavgaya karışan gruptakiler meydana doğru uzaklaşırken, içlerinden birisi geriye dönerek elindeki silahla ateş ediyor. Daha sonra olay yerine sevk edilen polisler zırhlı araçla sokağa giriyor. Özel Harekat polisleri kavgaya karışan gruptakilerin peşine düşüyor. Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

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-İş yeri önünde bekleyenler

-Kavganın başlamasıyla içeriye kaçanlar

-Bebek arabasıyla kaçan kadın

-Ellerinde silah olan grubun ateş ederek meydan istikametine kaçması

-Sokağa giren zırhlı polis aracı

-Özel Harekat polislerinin sokakta koşturmaları 10.03.2018 - 0.41 Haber Kodu : 180310009 ======================================= 4- FATİH'TE REHİNE OPERASYONU: ATEŞE VERDİĞİ EVDE 2 KİŞİYİ REHİN ALAN KİŞİ YARALI YAKALANDI

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Fatih'te ateşe verdiği evde 2 kişiyi rehin alan silahlı bir kişi yaralı olarak yakalandı. Rehineler kurtarıldı.

Olay, Topkapı Mahallesi Tatlıpınar Caddesi Piliç Yokuşu Çıkmazı Sokak üzerindeki evde saat 18.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 40 yaşlarındaki adı öğrenilemeyen amatör sporcu, 2 arkadaşını bir odaya kapatarak kaldıkları evi ateşe verdi. Evden çığlık sesleri ve dumanları gören çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken şüpheli, itfaiye erleri ve polislere silah gösterdi. Bunun üzerine Özel harekat polisleri çağrıldı. Sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Özel harekat polisleri, rehineleri kurtarırken şüpheli de polislere direnirken yaralandı. Şüpheli, polis nezaretinde ambulansla İstanbul Üniversitesi Çapa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki rehine de ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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Olay yerinde görüntüler

-Yaşanan hareketlilik

-Polis ekipleri

-Yaralı olarak yakalanan şüpheli

-Ambulansa bindirilmesi

-Özel harekat polisleri

-Trafiğe kapatılan sokak 09.03.2018 - 18.51 Haber Kodu : 180309194

09.03.2018 - 18.37 Haber Kodu : 180309189 ============================= 5- İSTANBUL'DA SİS Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

İstanbul'da gece yarısından sonra başlayan sis sabah saatlerine kadar etkili oldu.

Sis, yüksek kesimlerde ve Boğaz çevresiinde etkisini gösterirken TEM ve D-100'de sis altında kaldı. Yolda görüş mesafesi düştü, sürücüler yavaş ilerledi. Öte yandan sabah saatlerinde Eminönü'ne ve Galata Köprüsü'ne balık tutmaya gelenler ise sisin keyfini çıkardı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Rumeli Hisarında etkili olan sis

-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

-Cadde ve Sokaklarda etkili olan sis

-Genel ve detaylar

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-Galata Köprüsü'nden görüntü

-Balık tutan vatandaşlardan görüntü

-15 Temmuz köprüsünden görüntü

-Sarayburnu sahilden görüntü

-Tem otoyolundan görüntü

-Genel ve detaylar

10.03.2018 - 06.46 Haber Kodu : 180310013 6- BEYOĞLU'NDA TAKSİ BARİYERE ÇARPTI: 1 YARALI Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi bariyerlere çarptı. Kazada araçtaki kadın yolcu yaralandı.

Kaza, 20.00 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı Okmeydanı sapağı meydana geldi. İddiaya göre, Okmeydanı yönünde ilerleyen 34 TJD 22 plakalı taksi sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Kazada takisdeki kadın yolcu hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdhalenin ardından yaralanan kadını ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sonrası taksi olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başladı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Taksinin kaza yerinden kaldırılması

-Polislerin çalışmaları

-Trafikten detay

-Genel ve detaylar

09.03.2018 - 22.35 Haber Kodu : 180309213 ================================== 7 - TUZLA'DA DENİZDEN 19 YAŞINDAKİ GENCİN CESEDİ ÇIKTI Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA

Tuzla deniz açıklarında 19 yaşındaki bir gencin cesedi bulundu.

Tuzla Postane Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında denizde ceset görenler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bir tekne yardımıyla cesedi denizden çıkardı. Ceset üzerinde Furkan Yıldırım adına kimlik çıkarken, herhangi bir darp ya da yaralanma izi olmadığı öğrenildi. 19 yaşındaki gencin cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Görüntü Dökümü:

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-Cesedin görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Sahilden görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan

-Genel ve detay görüntüler 10.03.2018 - 00.48 Haber Kodu : 180310005

============================= 8- BEYOĞLU'NDAKİ İRANLI CİNAYETİ: İKİ KADINI GASP ETMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI - CİNAYET ÖNCESİ VE SONRASI KAMERADA Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Beyoğlu'nda bir pansiyon odasında tartıştığı İranlı'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen İran uyruklu şüpheli Ashkan K.(26) Bursa'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Şüphelinin olaydan sonra şoförünü yaraladığı bir taksiyi gasp ederek Bursa'ya kaçtığı, iki ayrı kadının aracına çarparak yeni bir gasp yapmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildiği öğrenildi. PANSİYONDA CİNAYET

Beyoğlu'nda 8 Mart 2018 tarihinde Tarlabaşı Mahallesi'nde bulunan bir pansiyonda İranlı bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Polis olayla ilgili yaptığı araştırmada pansiyonun güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde travestinin saat 01.58'de bir erkekle birlikte pansiyona geldiğini, aynı kişinin saat 04.30'da yalnız olarak ayrıldığını tespit etti. İKİ KADININ OTOMOBİLİNİ GASP ETMEYE ÇALIŞIRKEN VATANDAŞLAR YAKALADI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettikleri İran uyruklu Ashkan K.'yi yakalamak için başlattıkları çalışmada şüphelinin Ahmet K. adlı taksi şoförünü yaralayarak gasp ettiği taksi ile Bursa'ya kaçtığını tespit etti. Şüphelinin peşinden Bursa'ya giden polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Bu sırada gasp ettiği taksiyle Yeşim Ş. adlı kadının aracına sözde çarparak otomobilini gasp etmeye çalışan, kadının direnmesi üzerine bir başka kadının otomobiline çarpan şüpheli Ashkan K. vatandaşlar tarafından yakalandı. Polis ekiplerine teslim edilen şüphelinin cinayet şüphelisi olduğu ortaya çıkınca İstanbul'a getirildi.