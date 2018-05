DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

*"İnanıyorum ki 24 Haziran artık sipariş milletvekillerinin ortaya çıkardığı cumhurbaşkanı adaylarıyla yürümeyecek" *"Çatı gördüğünüz gibi daha çatarken gitti. Evelallah bizim çatı şu anda bir defa proje bazında zaten hazırlıklarımı yapmış vaziyetteyim" *(İstanbul Üniversitesi'nin 'bölünmesi' tartışmaları) YÖK bu noktada adımını atmış vaziyette ama her ikisinde de (taslak çalışmalar) İstanbul Üniversitesi adı var ve bunun yanında her ikisinde de o konuda da bir çalışma şu anda yapılıyor, İstanbul Üniversitesi'nin logosunu kullanma durumları da söz konusu. Sadece bir ilave olarak belki Cerrahpaşa orada ilave olarak kullanılacaktır"

"BUNLARIN İÇİNDE DOKTOR, MÜHENDİS, EBE, DOKTORLAR VAR"

Mısır Çarşısında dolaşırken her dükkanda Suriyeli, Faslı, Cezayirlinin çalıştığını ve Türkçe konuştuklarını gördüğünü aktaran Erdoğan, "Biz de kendimize bir hedef belirledik, dedik ki, 'Biz bu insanları gerekirse vatandaşlığa alalım. Vatandaşlığa almadığımız zaman ne oluyor? Kaçak çalışıyor. Bunların içinde doktor, mühendis, ebe, doktorlar var. Eğer bunlar bizim vatandaşımız olursa kendi ekmeklerini kazanmış olur. Hep biz bakalım onlar geçinsin yok, onlar kendi kendilerini geçindirir hale gelir." dedi.

2024 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ADAYLIĞI

Erdoğan, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığına ilişkin soruya, "Konuyla ilgili Futbol Federasyonu Başkanımız bütün çalışmaları getirdi. Bizim şu anda altyapımız bu işe müsait, altyapıdan yana bir sıkıntımız yok, her şey hazır. Statsa stat, her şey var, otellerimiz, her şeyimiz var. Bu diğerlerinde yok. Eğer reklamsa, 'buyur reklam da yapalım' dedim. Sonra beraber Federasyon Başkanı ile resimlerimizi çektirdik. Yeni formamızın önlü arkalı da resmini çektirdik. Onlar da şimdi sunumlarını yapacaklar. Böylece temenni ederiz ki, Federasyon uluslararası bir yanlışa uğramadan orada bir karar çıkar ve sonucu da hayırlı olur." şeklinde yanıt verdi.