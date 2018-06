DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

"MİLLİ İRADENİN NE OLDUĞUNU ÖĞRENMEYE, ANLAMAYA BAŞLADILAR" Erdoğan, "Benim için 'artık muhtar bile olamaz' dediyseler de, muhtar da olduk, Allah'a hamdolsun Türkiye'ye cumhurbaşkanı da olduk. Çünkü o başlıkları atanlar bu ülkede milli iradenin ne olduğunu bilmiyorlardı. Ama şimdi milli iradenin ne olduğunu öğrenmeye, anlamaya başladılar. Muhtar deyip geçme, artık o kişi demokratik sistemde ayrı bir yere gelmiştir. Sıradan birisi değil. İnşallah önümüzdeki dönemde de her fırsatta muhtarlarımızla bir araya gelmeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"BİZİM ONLARDAN DAHA BÜYÜĞÜ NİYE OLMASIN?" Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi yapacaklarını belirterek, "Bizim böyle bir bahçemiz yok denilmeyecek. Gülhane var ama burada da Atatürk Havalimanı muhteşem projeyle, orayı Millet Bahçesi yapıyoruz. Çoluğu, çocuğu hep gelsin oralarda sere serpe yuvarlansınlar. Bu nereden geldi, ya havalimanından çıktık, iftara geliyoruz buraya. Gelirken sahil tabii iftar saatinde her iki taraf tıklım tıklım dolu. Arkadaşlara dedim ki 'şöyle bir kenara çekilin de bir grubun yanına gidelim'. Gittik, hepsi zaten mangal yapmaya başlamışlar, hazırlık yapıyorlar iftara. Şimdi onu görünce dedik ki 'artık İstanbul'a bunların hepsini de kapsayacak devasa bir Millet Bahçesi yapmamız lazım'. Yani İngilizin Hyde Park'ı varsa ki 170 bin metrekare falandır. Bizim onlardan daha büyüğü niye olmasın? Burası 12 milyon metrekare. Burayı yapacağız. Türk milleti için, bu millet için evelallah hepsi haktır, olacak" diye konuştu.

11.06.2018 - 00.02 Haber Kodu : 180611002

10.06.2018 - 22.19 Haber Kodu : 180610227

10.06.2018 - 22.18 Haber Kodu : 180610226

10.06.2018 - 22.16 Haber Kodu : 180610225

=========================

3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ESENLER'DE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan;

"Buradan Avrupa'ya, doğrusu Avusturya'ya, Avusturya'nın Başbakanına sesleniyorum. Bak daha çok gençsin. Daha senin çok şöyle tecrübe edinmen lazım. Bak şunu unutma, senin bu çıraklığın, bu tavırların senin başına çok işler getirebilir."

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenler'de düzenlenen Kadir Gecesi programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Filistin'de her gün masum çocuklar, kadınlar, erkekler tekerlekli sandalyedeki engelliler, yaralılara yardım eden hemşireler katlediliyor. Zalim İsrail yönetimi, siyonist İsrail yönetimi Filistinlilere adeta nefes aldırmıyor. Suriye'de insanlar evlerinde, sokaklarında, çocuklar okullarında başlarına ne zaman bomba yağdırılacağını bilememenin korkusu içinde yaşıyor. Terör örgütleri Suriye'de hala cirit atıyor. Ortadoğu'dan Kuzey Afrika'ya, Güney Asya'dan Avrupa'ya kadar her yerde Müslümanlara yönelik baskılar

her geçen gün artıyor. Buradan Avrupa'ya, doğrusu Avusturya'ya, Avusturya'nın Başbakanına sesleniyorum. Bak daha çok gençsin. Daha senin çok şöyle tecrübe edinmen lazım. Bak şunu unutma, senin bu çıraklığın, bu tavırların senin başına çok işler getirebilir. Zira bilesin ki Avusturya'da bir caminin kapatılması, oradaki Müslümanların, din adamlarının Avusturya'dan atılması, yurt dışı edilmesi yeniden bir haçlı-hilal mücadelesini başlatır ki bunun sorumlusu da sen olursun." dedi.