DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1 

1- MASLAK'TA 32 KATLI GÖKDELENDE YANGIN - Dış cephedeki yangına itfaiye müdahale etmekte zorlandı.

- Camları kıran itfaiye yangına üst katlardan müdahale etti.

- Yangın 1 saat 20 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

Maslak'ta bulunan 32 katlı gökdelende dış aydınlatma sisteminde yangın çıktı. Yangın 1 saat 20 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü

Maslak Mahallesi Bilim Sokak'ta bulunan 32 katlı Sun plazanın dış aydınlatma sisteminde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın 3. katında başlayan yangın üst katlara doğru devam etti. İddiaya göre saat 05.40'da başlayan yangın dış aydınlatma sistemindeki elektrik kontağından dolayı çıktı. Durumun itfaiyeye bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. YANGIN MERDİVENİ YETERSİZ KALDI

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İlk olarak merdivenli araçlarla yangına müdahale edilmek istendi ancak yangın söndürülemedi. .

PENCERELER KIRILDI

Merdivenli araçlarla yapılan müdahalenin yetersiz olmasından dolayı itfaiye ekipleri binanın camlarını kırarak yangını söndürmeye çalıştı. Ancak alevler üst katlara doğru yükselmeye devam etti. ÇATIDAN MÜDAHALE EDİLDİ

Yaklaşık 1 saat 20 dakika devam eden çalışmaların ardından itfaiye ekipleri binanın çatısından yangına müdahale etti. Aydınlatma sisteminin bulunduğu hatta yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü. BİNADA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Binanın dış cephesinden meydana gelen yangında ölen yada yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belli olacak. BİNANIN DIŞ CEPHESİNİN ÖZELLİĞİ

Plazayı yapan şirket dış cephe özelliğini, "Türkiye'de ilk kez uygulanan doğrama ve soğuk cephe şeklinde dizayn edildi" diye açıklıyor. Görüntü Dökümü;:

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-Yanan dış cephe

-İtfaiyenin müdahalesi

-Görgü tanıkları ile röp

-Alevler

-Detaylar

22.06.2018 - 06.42 Haber Kodu : 180622021 2- MASLAK'TA YANGIN ÇIKAN 32 KATLI GÖKDELENİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ Ali AKSOYER - İstanbul DHA -

MASLAK'ta bulunan 32 katlı gökdelende dış aydınlatma sisteminde yangın çıktı. Yangın 1 saat 20 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Yanan gökdelende son durum havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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Yanan bina

İtfaiyenin çalışması

22.06.2018 - 07.39 Haber Kodu : 180622025 3- BEŞİKTAŞ'TA LÜKS OTELDE TERÖR OPERASYONU : 1 GÖZALTI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL- Çağatay KENARLI - Ali KEREM BENGİN/ İSTANBUL DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri'nin Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otele düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta bulunan lüks otele saat 22.00 sıralarında geldi. Zırhlı araç eşliğinde gelen ekipler otelde operasyon yaptı. Ekiplerin bir ihbar üzerine FETÖ operasyonu düzenledikleri öğrenildi. Ekipler saat 00.00 sıralarında otelden ayrıldı. Operasyon kapsamında bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Görüntü Dökümü

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-Otelin önühndeki zırhlı araç

-Otel önündeki hareketlilik

-Polislerin ayrılması

-Detaylar

22.06.2018 - 01.00 Haber Kodu : 180622006 4- FATİH'TE 3 KATLI BİNADA YANGIN Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Fatih'te 3 katlı bir binanın üst katı ve çatı katında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilerlemekte güçlük çekince mahalleli seferber oldu.

Yangın, 21.30 sıralarında Dervişali Mahallesi, Kesmekaya Caddesinde bulunan 3 katlı binanın üst katı ve çatı kısmında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler üst katı ve çatıyı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanlış park ve dar sokaklar yüzünden sokağa giriş yapamadı. Bunun üzerine vatandaşlar itfaiyenin geçmesi için seferber oldu. Bazıları itfaiye araçlarının geçişine yardımcı olurken bazıları ise itfaiyecilerin hortumunu kaldırarak yangının söndürülmesi için yardımcı oldu.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yanan binadan detaylar

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Mahallenin yangına müdahalesi

-Polisten görüntüler

-Genel ve detaylar

22.06.2018 - 00.30 Haber Kodu : 180622004 5 - EYÜPSULTAN'DA BETON MİKSERİNİN EZDİĞİ KADIN ÖLDÜ Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Eyüpsultan'da seyir halindeki beton mikserinin ezdiği 85 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. Kaza yerinde toplanan meraklı kalabalık olan biteni izledi

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yeşilpınar Budak sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki beton mikseri yolun karşısına geçmek isteyen Emine Yükselen'i (85) ezdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, beton mikserinin tekerlekleri altında kalan yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Kaza sonrası sinir krizi geçiren beton mikseri sürücüsü baygınlık geçirdi. Sürücü, gelen polis tarafından polis merkezine götürüldü. Annesinin kaza haberini alıp gelen Meral Yükselen de, uzun süre gözyaşı döktü. Polis kaza yerine geniş bir güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Her dakika çoğalan kalabalık merakla olan biteni izledi. Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında hazır bekleyen ambulansa alınarak morga kaldırıldı. Bir görgü tanığı "Kaza gözümüzün önünde oldu. Biz kamyonu durdurmak için bağırdık ama bizi duymadı. Kadın yaşlıydı, pratik biri olsa zaten kurtulurdu. Mikser sürücüsü ağlayarak kaçtı o da şoktaydı. Burada kalsaydı onu linç ederlerdi" dedi.

Bir diğer görgü tanığı da "Burada yarım servis otobüsü vardı. Kadın servis otobüsü ve beton mikserinin arasında kaldı. Panik yapıntı Beton mikserinin altında kaldı, beton mikseri sürücüsü büyük ihtimal göremedi" diye konuştu. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-Beton mikseri

-Üstü kartonlarla örtülü ceset

-Sağlık ve polis ekipleri

-Polisin güvenlik şeridi

-Görgü tanıkları ile röportajlar

-Toplanan kalabalık

-Cesedin incelenmesi sırasında polisin meraklı kalabalığın önünü kartonlarla kapatması

-Annesinin kaza haberini alıp gelen Meral Yükselen'in gözyaşı dökmesi

-Polis ve sağlık ekiplerinin Meral Yükselen'i teselli etmeye çalışması

-Cesedin ambulans ile götürülmesi

-Beton mikserinin kaza yerinden götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

21.06.2018 - 20.15 Haber Kodu : 180621239_ 6-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UÇAĞI 3. HAVALİMANINA İNDİ * Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte resmi açılışını yapacağız" Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak 3. havalimanına indi.

Erdoğan, Gaziantep'ten miting sonrasında helikopterle Gaziantep Havalimanı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, 3. havalimanına ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep'ten havalandı. Uçak, 3. havalimanındaki 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki birinci piste saat 20.30'da indi. İLK AÇIKLAMAYI UÇAKTA YAPTI

İnişin gerçekleşmesinin ardından uçakta açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz milletim, öncelikle şu anda İstanbul'daki yeni havalimanımıza inmenin mutluluğu ve bahtiyarlığı içerisindeyiz. Gerçekten muhteşem bir havalimanını inşa etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Daha önce de duyurduğumuz gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte resmi açılışını yapacağız. Bu akşamki hem bir denetleme hem de buradan bir ortak yayına girmenin şu anda gayretiyle bu adımı attık. Tüm konsorsiyum mensuplarına, mimarından mühendisine kadar emeği geçenlerin hepsini tebrik ediyorum. Gerçekten pistiyle ışıklandırmasıyla muhteşem bir esere sahip olduk, sahip oluyoruz. Milletimiz için, ülkemiz için, tüm insanlık için havalimanımız hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum." dedi.

SU TAKI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının meydana inmesinin ardından geleneksel olarak su takı ile karşılanması yapıldı. Havalimanında çalışanlar ve Türk Hava Yolları personeli tarafından hilal şekli oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışanlara tatlı ikram etti.

Daha sonra kürsüde konuşan Erdoğan, "Bugün bizler için anlamlı bir gün gerçi 29 Ekim cumhuriyet bayramında inşallah bu muhteşem havalimanımızın açılışını yapacağız. Ancak bugün bir ortak yayın sebebiyle aynı zamanda havalimanımızın son durumunu yerinde kontrol etmek için geldik. Ve Gaziantep'ten buraya inişimizi yaptık. Bu inişle birlikte de gerek muhteşem pistimizi, bunun yanında terminal binamızı görme imkânını bulduk tabi burada emeği olan başta 5 firmamıza oluşturdukları bu konsorsiyumla malum bu havalimanımızı onlar yapıyorlar. Artık çoğu gitti azı kaldı. Burada mimarından mühendisine, işçisine bütün kardeşlerimi kutluyorum" diye konuştu. "DÜNYANIN İLK 3 HAVALİMANINDAN BİR TANESİ OLACAK"

"Konsorsiyumun bütün ortaklarını tebrik ediyorum" diyen Erdoğan, "Onlar da bu iş için çok büyük emek verdiler, imkânlar ortaya koydular. Aynı şekilde bu süreci takip eden, bu süreci kovalayan değerli arkadaşlarımızın emekleri var onları da ayrıca tebrik ediyorum. 29 Ekim'de bittiğinde bu havalimanımız malum yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Dünyanın ilk 3 havalimanından bir tanesi olacak. Hedef 2023'te 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşmak ve bununla bir numara olacak. İnşallah havalimanımız bizim prestijimiz olmanın ötesinde, markamız olacak. Böyle bir markaya sahip olmak ve buna vesile olan 5 firmamız büyük bir imtihanı verdiler. Burada kolay bir yatırım olmadı, kolay bir süreç olmadı. Ne tür zor süreçlerden geçildiğini gerek Başbakanlığım döneminde, gerekse Cumhurbaşkanlığım döneminde gayet iyi biliyorum. Fakat dayanışma, birlik, beraberlikle bu günlere vardık. Artık 29 Ekim'i kovalıyoruz. 29 Ekim'de de uçaklarımızın buradan kalkıp buraya indiklerini inşallah göreceğiz. Bir diğer taraftan da, Atatürk Havalimanı'nın millet Bahçesi'ne dönüştürülme sürecini başlatacağız" şeklinde konuştu.

Tüm etapların tamamlanması ile yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul 3. Havalimanı, günde 3 bin 500 uçağa hizmet verme ve aynı anda havalimanında 454 uçak park kapasitesine sahip.

Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan'ın uçağının görüntüsü

- Erdoğan'ın uçaktan inişi

- Erdoğan'ın karşılayanlar

- Erdoğan'ın tatlı ikram etmesi

- Erdoğan'ın konuşması

- HAvalimanı içindeki incelemesi

- Detaylar

21.06.2018 - 23.06 Haber Kodu : 180621296 7- ERDOĞAN'IN UÇAĞININ İNİŞİ ÖNCESİ 3. HAVALİMANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

İstanbul'da 3. havalimanı büyük oranda tamamlandı. Havalimanına ilk uçak inecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, Gaziantep dönüşü saat 20.30 sıralarında yeni havalimanına inecek. İlk iniş öncesi havalimanındaki son durum havadan görüntülendi

Başbakan Yıldırım ve bakanların da bulunduğu uçağın, 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde olan birinci piste inmesi planlanıyor. Tarihi iniş için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda faaliyet gösteren Turkish Ground Service (TGS) yer hizmetleri ekibinden bir grup çalışan İstanbul Yeni Havalimanı'na aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının meydana inmesinin ardından geleneksel olarak su takısı ile karşılanması planlanıyor. Tüm etapların tamamlanması ile yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul 3. Havalimanı, günde 3 bin 500 uçağa hizmet verme ve aynı anda havalimanında 454 uçak park kapasitesine sahip. Terminal binasına Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı. Son hazırlıkların tamamlandığı havalimanında Cumhurbaşkanını bekleyiş başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Havalimanının havadan görüntüsü

-Havalimanındaki hazırlıklar

-Detaylar

21.06.2018 - 19.21 Haber Kodu : 180621230_ 8-KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE'NİN BÜYÜK DEĞİŞİME VE DÖNÜŞÜME İHTİYACI VAR Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir'de bir otelde düzenlenen programda İstanbul 1'inci bölge Esnaf ve KOBİ buluşmasına katıldı. Esnafların sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, katılımcıların sorularına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu esnaflara seslenerek, "Takım tutar gibi parti tuttuğunuz sürece kendi sonunuzu getirirsiniz. Böyle olursa esnaf kardeşlerim kendi sorunlarını çözemezler ve kendi sonlarını getirirler. Bu ayağa kurşun sıkmak gibidir. 5 buçuk milyon esnaf ve yakınları kendi başınıza bir parti kursanız iktidar olursunuz. Nasıl oluyor da bir güç birliği olarak, ortaya çıkmıyorsunuz? Aslında siz çok güçlüsünüz. Ama gücünüzü birleştiremiyorsunuz. Kararlarınızı ortaklaştıramıyorsunuz. Siz 1 milyon esnaf olarak deseniz ki, 'biz oyumuzu x partisine veriyoruz.' sizin çözülmeyecek hiç bir sorununuz kalmaz. Ama dağınık bir yapı, politik olarak avlanacak bir kitle varsa, o zaman sorunlarımızla baş başa kalırsınız." dedi.

"BU YÖNETİMLE EKONOMİ İYİ OLMAZ"

Ekonomiden bahseden Kılıçdaroğlu, erken seçime gidilmesi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

Niye erken seçime gittiler? Meclis çoğunluğun var. Kanun Hükmünde Kararname çıkarabiliyorsun. Anayasa Mahkemesi bile buna bir şey diyemiyor. Ekonomi iyi değil. Bu yönetimle ekonomi iyi olmaz. Mevcut anlayış devam ederse, en ağır faturayı sizler çekeceksiniz. '24 Hazirandan sonra faizleri düşüreceğiz' diyorlar. Şimdi düşürün. Oylarınız artsın. Niye 24 Haziran'dan sonra? Bu nedenle Türkiye'nin büyük değişime ve dönüşüme ihtiyacı var. Türkiye ekonomik olarak tefecilere yakalanmış durumda. "2 TRİLYON 94 MİLYAR DOLAR NEREYE HARCANDI?"

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

1923, 2002 arasında gelen, giden bütün Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin, 79 yılda harcanan para 713 milyar Dolar. 713 milyar Dolarla Keban, Karakaya, Atatürk barajı yapıldı. Demiryolları, yollar, köprüler yapıldı. Kıbrıs Barış Harekatı, Kore çıkarması, büyük Marmara depremi oldu. Devasa şirketler kuruldu. Son 14 yılda 2 trilyon 94 milyar Dolar. 713 milyar Dolar, 79 yılda. 14 yılda 2 trilyon 94 milyar Dolar. Şu soruyu hep beraber sormak zorundasınız. 2 trilyon 94 milyar Dolar nereye harcandı? Yol ve köprüler cumhuriyet döneminde de yapıldı. Diyelim ki, dünyanın en büyük havalimanı yapıldı. Öyle diyorlar, Olabilir. Ama bu 2 trilyon 94 milyar Dolar'a dahil değil orası. Yap- işlet-devret modeli. Avrasya Tüneli, 3'üncü köprü de yap-işlet-devret modeli. 2 trilyon Dolar nereye gitti? Ben nereye gittiğini bilmiyorum ama bu kadar paranın harcandığını gayet net biliyorum.

"HUZURLU BİR TOPLUM İNŞA ETMEK İSTİYORUZ"

Kılıçdaroğlu, "24 Haziran'da sandığa gideceksiniz. Elinizi vicdanınıza koyarak, oy verin. Hazreti Mevlana şöyle der, "Kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin. Zira bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Biz bülbülün eşliğinde güle gitmek istiyoruz. Biz huzurlu bir toplum inşa etmek istiyoruz. Biz birlikte yaşamak istiyoruz. Vatandaştan toplanan her kuruş verginin hesabını vermek istiyoruz. Hiç bir makam ve mevki denetimsiz olmasın istiyoruz" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi

-Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar

21.06.2018 - 22.51 Haber Kodu : 180621294 9- AKŞENER: TARIMI MEZARA GÖMDÜNÜZ - Meral Akşener,

"Şimdi Niğde'de patates üreticisinin patatesi tarlada çürüyor, bizim Tarım Bakanı şaka gibi, patates ve soğan ithalatı yapacakmış. Günahtır be günahtır. Tarımı mezara gömdünüz" Haber-Kamera: İSTANBUL DHA

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Fatih'teki mitingde konuştu.

Akşener buradaki konuşmasında, "Net şekilde ilan ediyorum, sandıkları korumak bizim görevimiz. En önemli hile sandıkta yapılır. Sandıkları koruyacağız. Her türlü üçkağıda karşı bizim müşahitlerimiz sonuna kadar orada olacaklar. Avukat arkadaşlarımız il ve ilçe

seçim kurullarında bulunacaklar. Gelelim YSK'daki üçkağıda, onu da bana bırakın, o da benim borcum size. Herhangi bir hilenin, hurdanın olduğunu öğrenelim oraya giderim jiletle beni yerden kazıyamazlar." dedi.

AK Parti hükümetlerinin 16 yılda gerçekleştirdiği icraatların tamamının kuruş hesabını iyi çalıştıklarını dile getiren Akşener, "16 yıllık

icraatlarını kuruş hesabına göre çalıştık. Öyle çalıştık ki kaçarları yok. Hiçbir soruma cevap veremiyorlar. Ancak dolaylı cevap veriyorlar." ifadesini kullandı. "SEÇİLİRSEM İLK İŞİM SURİYE'DE İLİŞKİLERİ DÜZELTMEK OLACAK"

Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde ilk ziyaretini 18 adadan birine gerçekleştireceğini vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:

"Bu yönetim zamanında 18 adaya Yunanlar el koydu. Cumhurbaşkanı seçildiğimde adet öyledir, ilk Kıbrıs'a gidilir, ben 18 adadan birine gideceğim. Bakalım almasınlar da göreyim. Dolasıyla 24 Haziran'da önemli bir karar vereceksiniz. Ya Türkiye böyle darmaduman, bekar evi gibi olmaya devam edecek ya da bir kadın eli değecek ve Türkiye düzenlenecek. Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez ilk işim Suriye'de ilişkileri düzeltmek, iç barışı sağlamak, ondan sonra da Suriyeli kardeşlerimizi sağlıkla evlerine, ülkelerine göndermek olacak."

Meral Akşener, "Her konuda fetva veriyor birtakım hocalar. 'Sakın çiğnerken oruç bozulur mu?' fetvası var. '6 yaşındaki kız çocuğuyla evlenilir mi?' fetvası var. 'Anasına, haşa gönlü düşer mi?' fetvası var. Envaiçeşit meselede fetva var, 'sağ elle mi sol elle mi yemek yenir' fetvası var ama haram lokma yemekle ilgili fetva yok bu ülkede." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK ÇİFTÇİSİNİ MEZARA GÖMDÜLER"

"İstanbul'da işsizlik olur mu? İstanbul'da işsizlik var. İstanbul'da kadınlar tencere kaynatmakta endişe ve zorluk hisseder mi? Evet, hissediyor. Soğan olmuş 5,5 lira, patates olmuş 6,5 lira. Şimdi Niğde'de patates üreticisinin patatesi tarlada çürüyor, bizim Tarım Bakanı şaka gibi, patates ve soğan ithalatı yapacakmış. Günahtır be günahtır. Tarımı mezara gömdünüz." diyen Akşener, devletin tarımın bitmesi sebebiyle ithalata yöneldiğini öne sürdü.

Akşener, "Amerikan çiftçisi şu anda 2.2 liraya mazot kullanırken, mısırı oradan ithal ediyoruz. 2.2 Türk lirasına mazot kullanan Amerikan, Kanada, Rusya, Ukrayna, Fransa çiftçisi zengin edilirken, bizim çiftçimizin 6 liraya mazot kullanarak, ucuz tarım ürünü üretebilir mi, üretemez. Mazot pahalı, buna bağlı elektrik pahalı, gübre pahalı, yem pahalı, ilaç pahalı. Türk çiftçisini mezara gömdüler. Bütün tarlalar ekilmemiş, biçilmemiş." şeklinde konuştu.

Meral Akşener, miting sonrasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Akşener'in açıklamaları

21.06.2018 - 20.22 Haber Kodu : 180621242 10- AKŞENER: ÇOK ENGELLE KARŞILAŞTIK, ENGELLERİ AŞA AŞA GELİYORUZ İSTANBUL DHA

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Türkiye'ye huzuru getirmek ve gerginliği azaltmak, nefes aldırmak için

yola çıktık. Çok engelle karşılaştık, engelleri aşa aşa geliyoruz." dedi.

Akşener, Üsküdar Meydan'da düzenlenen mitingde, 24 Haziran'da seçimlerinden sonra kendisine ve seçmenlerine yapılan haksızlıklardan hesap soracaklarını ifade etti.

OHAL nedeniyle seçmenlerinin kullanacakları oyu ve savundukları partiyi söylemekten çekindiklerini savunan Akşener, "Türkiye'ye huzuru getirmek ve gerginliği azaltmak, nefes aldırmak için yola çıktık. Çok engelle karşılaştık, engelleri aşa aşa geliyoruz. Her bir aşamasında destekleriniz olmasaydı, arkamızda durmasaydınız belki bugüne gelmemiz zor olabilirdi. Erzurum'da mitingde bir kız çocuğu ve babası oturdukları binada İYİ Parti'ye gönül verdiklerini OHAL yüzünden söylemediklerini anlattı. Çünkü söylese taşeronda çalışıyor, işinden olacak." diye konuştu.

24 Haziran akşamı Türkiye'nin kaderini çizeceklerini ve hayırlı bir sonuç çıkması için dua ettiklerini belirten Meral Akşener, "24 Haziran akşamı çok şey değişecek." dedi.

Akşener, sözlerini, "İYİ Parti'nin kurulma işlemine önce kadınlar dahil oldu, sonra gençler ve aziz milletim, İYİ Parti'yi siz kurdunuz. Bana dönüp dediniz 'Aday siz olun', Allah bin kere razı olsun. Beş saatte 100 bin imza ve 2 günde 250 bin imza ile aday gösterdiniz. Türkiye'nin bu kadar imza ile aday gösterilen tek adayı benim, milletin adayıyım ve milletin kadın adayıyım. Bu millet gergin, gençlerimiz işsiz ve umutsuz kadınlarımız var. İstanbul'da kadınlar gergin, üzgün. Bu gerginliği kaldırmak için geliyoruz." diye tamamladı.

Görüntü Dökümü:

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-Akşener'in açıklamaları

21.06.2018 - 22.12 Haber Kodu : 180621288_ 11 - DOĞU PERİNÇEK BEŞİKTAŞ'TA KONUŞTU Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Beşiktaş İskele meydanında miting düzenledi. Mitinge, Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) kurucu Genel Başkanı Osman Pamukoğlu da katıldı. "HİÇBİR KOMUTANIMIZIN DÜĞMESİNİ SÖKTÜRMEYİZ"

Doğu Perinçek yaptığı konuşmada, "Dünya koşullarında bugünkü bölge koşullarında Amerika tehdidi karşısında sonuna kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, kahraman ordumuza güveniyoruz ve hiçbir komutanımızın düğmesini bile kimseye söktürmeyiz. Hiçbir Mehmetçiğin düğmesini kimseye söktürmeyiz. Türk silahlı kuvvetlerinin emir komuta birliğini yeniden sağlayacağız. Subay üniversitelerde kolunda kitap ile yetişmez. Subay asker ocağında yetişir. Harp okullarımızı ve o Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mehmetçik geleneğini yeniden yürürlüğe koyuyoruz. Kimse Mehmetçiğin yerine bedelli askermiş, paralı askermiş, bu sistemleri getiremez. Güçlü ordu olursa, güçlü Türkiye olur" dedi. "TÜRKÜMÜZ İLE KÜRDÜMÜZ İLE KOL KOLA VERECEĞİZ"

Perinçek "Türkümüz ile Kürdümüz ile kol kola vereceğiz Alevimiz ile, Sünnimiz ile. Kesinlikle bu olayı biraz evvel komutanımızın da belirttiği gibi, madem Türkiye'ye silah çeken ve arkasında ona silah veren bir Amerika var, bunu Türkiye ancak silahı ile halledebilir. Dünyada başka bir çözüm olmamıştır. Ve Kürdümüzü kazanarak, onlara iş vererek, hayvancılıklarını yapmaları için destek olarak, insanca yaşamalarını sağlayarak ve komşularımızla Suriye, Irak, İran ile işbirliği yaparak, bu sorunu Batı Asya'da kökünden çözeceğiz. Bunu ancak Vatan Partisi ve HEPAR'ın beraberliği çözebilir. Arkamızda örnekler var. 2003 yılında bu olay çözülmüştür. Türkiye'de terör olayları hemen hemen sıfıra inmiştir. Komutanlarımız terörü çözmüştür. İşte o aslan komutanlarımızdan Osman Pamukoğlu bugün sizinle burada bulunmaktadır" dedi.

PAMUKOĞLU DA KATILDI

Burada konuşma yapan Pamukoğlu ise; "Bu ülkede 35 yıldır PKK diye silahlı bir örgüt var. Ona ne yapacağını neden saymıyorsun? Ama Avrupa Birliği Yerel Özerklik Şartı'nı yazıyorsun. Bu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde onlara bu imkânı tanıyacağız demektir. PKK ve onun siyasi çözmesine göz kırparak bu ülkedeki insanlardan oy kapmaya kalkanlar kesinlikle ve kesinlikle vatan hainliği yapmaktadır" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Meydandan görüntü

-Pamukoğlu ve Perinçek'in sahneye çıkışı

-Perinçek'in konuşması

-Pamukoğlu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar

21.06.2018 - 20.35 Haber Kodu : 180621247 12- İSTANBUL'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU KAMERADA Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ümraniye'de kaçak bir sigara imalathanesine yaptığı operasyonda yaklaşık 500 bin lira değerinde kaçak sigara ve tütün ile sigara imalatında kullanılan makineler ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önce belirlenen adreslere kaçak sigara operasyonu düzenledi. Bu kapsamda Necip Fazıl Mahallesi Yiğitler Sokak'ta bulunan bir işyerine saat 01.30 sıralarında baskın yapıldı. Operasyonda kaçak sigara imalatı yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. İmalathanede yapılan aramalarda yaklaşık 500 bin lira değerinde kaçak sigara paketleri ve tütün ile sigara imalatında kullanan makineler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İşyerinden detay

-Polis ekiplerin içeriye girmesi

-Polis ekiplerinin arama yapması

-Gözaltına alınan kişiler

-Sigara tütünü ve makineler

-Genel ve detaylar

22.06.2018 - 03.27 Haber Kodu : 180622017_ 13 - ADALAR'A GÖTÜRMEK İSTİYORDU... 14 AT 1 HAFTADIR BOŞ ARSADA BEKLİYOR "Adada atlar pahalı alamadık. Gittik Erzincan'dan getirdik. Adaya sokamıyoruz" Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Kartal'da kaçak olarak Adalar'a götürülmek istenen atlar günlerdir bekletildikleri arsada bulundu.

Kartal Yunus Mahallesi'ndeki boş bir arazideki atları görenler belediyeye şikayette bulundu. İhbar üzerine olay yerine ekipler atların sahibi olduğunu söyleyen Metin Işık'tan gerekli belgeleri göstermesini istedi. Işık'ın gösterdiği belgeleri inceleyen görevliler atların Adapazarı'na kadar getirilme izninin olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ekipler, İstanbul'a belgesiz getirilen atlarla ilgili işlem yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Paşaköy'de bulunan yediemine götürüleceği öğrenildi. "ZABITA KOVALIYOR, POLİS KOVALIYOR..."

Metin Işık, atları Erzincan'dan getirdiğini belirterek, "Adada iki tane arabam var. 1 senedir Adalar'a at girişi yasak. Adada atlar da pahalı alamadık. Gittik Erzincan'dan 3-5 tane aldık getirdik buraya. Ada'ya sokamıyoruz. Bir yere de götüremiyoruz. Zabıta kovalıyor, polis kovalıyor, ilçe tarım kovalıyor ne yapacağımızı şaşırdık" dedi. Işık arazide bekletilen atlardan bir tanesinin de çalındığını söyleyerek, "1 tanesini de çaldılar. Adaya götürecektim. 2 aydır bakıyorum. Bu hayvanseverler ayaklandıysa alsınlar baksınlar. Bu atlara yem alacak param yok. Toprak yiyorlar" dedi. Bir süre sonra mahalle sakinleri çalındığı söylenen atın başka bir arazide olduğunu ekiplere bildirdi. Çalındığı söylenen at da kısa sürede bulundu. Atların İBB'ye ait Paşaköy'deki alana götürüleceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Atlardan görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Metin Işık ile röp

-Çevredeki vatandaşların görüntüsü

-Çalınan atın bulunması

-Belgelerin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler 21.06.2018 - 17.12 Haber Kodu : 180621183 ================================ 14 - BALKANLIOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (2) Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

Dün geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Sakarya Valisi İfan Balkanlıoğlu'nun ağabeyi İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu (60), Fatih Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an hocası Kemal Hut Hocaefendi kısa süreli baygınlık geçirdi.

Fatih Camii'nde düzenlenen tören öncesi Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun kardeşi Sakarya Valisi İfan Balkanlıoğlu ve diğer aile fertleri taziyeleri kabul etti. Töreni, Eski Başbakanlardan Ak Parti milletvekili Ahmet Davutoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Arnavutköy Belediye Ahmet Haşim Baltacı, AK Parti Sakarya Milletvekili adayı milli motosikletçi Kenan Sofuğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuran hocası olarak bilinen Kemal Hut Hocaefendi, İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden İhsan Şenocak ve Mahmut Eren'in de aralarında bulunduğu çok sayıda cemaat mensubu katıldı.